Sabancı Holding, küresel risklere rağmen büyüdü

Sabancı Holding, 2021 yılının 9 aylık döneminde tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira net kar elde etti.

Sabancı Holding, 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, salgının ilk günlerinden itibaren, dinamik portföy yapısıyla finansal sürdürülebilirliğe odaklanan Sabancı Holding, 9 aylık dönemde güçlü performansını sürdürerek, tek seferlik gelirler hariç tutulduğunda 5 milyar 773 milyon lira seviyesinde net kar sağladı.

Holdingin aynı dönemde konsolide net satışları da yüzde 38 artırarak 58 milyar 971 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, salgının tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi.

Sürekli daha iyiyi aramanın, süreçleri devamlı olarak iyileştirmeye çalışmanın Sabancı'nın iş kültürünün en önemli unsurları arasında yer aldığını ifade eden Alper, şunları kaydetti:

"Bu başarılı sonuçlar da bunun en büyük çıktısı. Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. 9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk. Sanayi şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü operasyonel performanslarıyla yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi."

"İlk günden bu yana sahada, vatandaşlarımızın yanında olduk"

Cenk Alper, Aksigorta ve Agesa markalarıyla iki sigorta şirketinde yola tek ortakla çok daha güçlü bir şekilde devam ettiklerini ve yeni yapılanmayla birlikte iki şirketi de tam konsolidasyon kapsamına aldıklarını belirtti.

Aksigorta ve Agesa arasında iş birliğini artırmaya yönelik sinerji projeleri başlatıldığını aktaran Alper, "Hedef müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını bütüncül olarak karşılayabilme vizyonu doğrultusunda, iki şirket ortak proje geliştirme ve strateji çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Alper, tüm dünyada artan emtia ve enerji fiyatlarının küresel ekonomide dalgalanma yarattığını vurguladı. Enerji iş kolunda, Topluluk şirketlerinin güçlü finansal yapılarını koruduğunu ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sunduğunu belirten Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde de ülkemizde sürekli olarak artan enerji talebinin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde karşılanması enerji şirketlerimizin en büyük önceliği oldu. Bankamız 2021’in ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu dönemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve projeleriyle topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine önemli katkılarda bulundu."

Alper, yeni ekonomiye odaklanan Sabancı Holding'in, topluluk vaadi doğrultusunda, Philip Morris Türkiye’deki hisselerinin tamamının (yüzde 25) devir sürecini geçen ay içinde başlattığını, bu kapsamda, Philip Morris International Sabancı Holding’in Philsa ve PMSA’daki hisselerini alma planıyla 6 Ekim 2021'de Rekabet Kurumu'na başvuruda bulunduğunu hatırlattı.

Sabancı Holding CEO'su Alper, ülke genelinde yaz aylarında yaşanan çevre felaketleri yaralarının sarılması için Sabancı Topluluğu’nun bu süreçte, tüm imkanlarını seferber ettiğini belirtti.

Enerji dağıtım işi kapsamında, bölgelerde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde bölge insanının ilk günden bu yana yanında olduklarını, altyapı hizmetlerini hızlıca hayata geçirerek hayatın önemli seviyede etkilenmesini engellemek üzere her türlü önlemi aldıklarını aktaran Alper, "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarında ötelemeye giderek bir nebze destek olmaya çalıştık. Sigorta şirketlerimiz de bölgedeki hasarları öncelikli olarak telafi etti" ifadelerini kullandı.

"Sabancı Topluluğu’ndan, Cumhuriyet’in 98'inci yıl dönümünde tarihi seferberlik"

Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun, Cumhuriyet’in 98’inci kuruluş yıl dönümünde tarihi bir seferberlik başlattığını belirterek, "Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, hep insanımızın yanındaydık. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte eş zamanlı olarak sahalardayız, bu topraklara sahip çıkıyoruz. Hacı Ömer Sabancı’nın bundan 96 yıl önce, bu Topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi; ‘Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşmak’ en büyük ilkemiz, önceliğimiz" ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu Adana’da, Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Köyü’nde düzenlenen basın toplantısı ve gönüllü etkinliklerle başlatılan “Sabancı Cumhuriyet Seferberliği”, Cumhuriyet’in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’a kadar devam edecek.

Seferberlik, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 11 ilde gerçekleştirilecek.