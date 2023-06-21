Sabancı Vakfı Hatay'da 3 ayda 3 okul açtı

Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, deprem bölgesinde rekor sürede 3 okul açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, depremzedeler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

21.06.2023 14:52:430
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Sabancı Vakfı Hatay'da 3 ayda 3 okul açtı

Sabancı Vakfı, afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip iller arasında yer alan Hatay'da üç ayda 3 okul açtı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bölgede eğitimin aksamaması için imkanlarını seferber eden Sabancı Vakfı, "Hatay'a 3 Ayda 3 Okul" sözü kapsamında çelik malzemeden inşa edilen Sabancı Arsuz Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Depremden en ağır hasarı alan iller arasında bulunan Hatay'da üçüncü okulunu eğitime kazandıran Sabancı Vakfı'nın çelik malzemeden inşa ettiği Sabancı Arsuz Ortaokulu, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak.

Vakıf, başlattığı eğitim seferberliği kapsamında Reyhanlı ilçesinde Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Dörtyol'daki Sabancı Lassa Ortaokulu'nu 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta açmıştı.

"Okulları, rekor sürede açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, deprem bölgesinde rekor sürede 3 okul açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, depremzede illerin yeniden ayağa kalkması ve bölgenin iyileşmesi için tüm gayretleriyle çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin tekrar okul ortamında bir araya gelmesinin ve eğitimin aksamadan devam etmesinin önemine işaret eden Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kapsamda da bölgedeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olan Hatay'da 3 ayda 3 okul açacağımızın sözünü vermiştik. Bugün Arsuz'da açtığımız Sabancı Arsuz Ortaokulu ile verdiğimiz sözü tutmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçek mutluluk ise çocukları, gençleri, öğretmenleri hep birlikte okul koridorlarında, sınıflarda, bahçelerde göreceğimiz gün yaşanacak. 3 okulumuz da önümüzdeki eğitim-öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacak. Ancak görevimiz burada bitmedi. Eğitimin kesintisiz bir şekilde sürmesi için Cumhuriyetin 100. yılında var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

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