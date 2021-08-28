Sağlık Bakanı açıkladı: En çok vaka olan il hangisi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, “Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” dedi.

Sosyal medya hesabından haritayı paylaşan Koca, “14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize” dedi.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 147,73, Ankara’da 176,38, İzmir’de 46,24 oldu.

Vaka sayılarının en çok arttığı 10 il

Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de “Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars” olarak açıkladı.



