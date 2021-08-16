Sağlık Bakanlığı’ndan 4. doz aşı kararı: 15 yaş üstü de aşı olabilecek

Sağlık Bakanlığı’dan koronavirüs aşısında 4. doz kararı… Kovid-19’la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı.
4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.
PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.