Sağlık turizmi 4 milyar dolar ciro yaptı: Hedef yeni rekor

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Türkiye’nin sağlık turizminde dünya markası haline geldiğini belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, deprem sonrası yavaşlayan ivmesini hızla yeniden kazanan sağlık turizminde bir önceki yılda yakalanan 4 milyar dolarlık cironun üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin 2022 yılında sağlık turizminde gelirini 4 milyar dolar seviyesine çıkardığını ifade eden Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, sağlık turizminin hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri olduğunu belirtti. Terziler, “Geçen yıl sektörün yakaladığı 4 milyar dolar cironun yeniden yakalanması ve üzerine çıkılması için devlet teşvikleri bekliyor ve merdiven altı diye tabir edilen yerlerin ivedilikle gündem dışı kalmasını istiyoruz” dedi. Son dönemde yıldızı en çok parlayan ihracat kalemlerinden bir tanesinin sağlık turizmi ihracatı olduğunu kaydeden Terziler, “Bu konuda birkaç yıldır teşvikler oluşturulmaya başlandı. Bu teşviklerin özellikle daha kalibreli, getirisi yüksek potansiyellerde hızlıca organize edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Türkiye'ye katma değeri en yüksek olan kalemlerin başında sağlık turizmi geliyor" ifadesinde bulundu.

‘İŞLER YOLUNA GİRDİ’

Rekorla tamamlanan 2022 yılının ardından 2023 yılına sağlık turizminde büyük umut ve hayallerle girildiğini belirten Terziler, "6 Şubat sabahına hem ülkemizi hem dünyayı üzen asrın felaketi niteliğindeki bir depremle uyandık. Arkasından da seçim süreci yaşadık. Dolayısıyla beklentilerimizin kat kat altında bir ilk 6 ay geçirdik" dedi. 2022 yılının 4 milyar dolarlık bir tarihi rekorla tamamlandığını hatırlatan Terziler, "Bunun hemen hemen yarısını saç ekimiyle yarısını da estetik diş ve genel sağlık hizmetleriyle yakalamıştık. Fakat, geçtiğimiz ilk 6 ayda olması gereken 2 milyar dolarlık cirolar 0,8 milyar dolara ulaşabildi. Önümüzde koşacağımız 4 ay var. Bu ayların çok iyi yönetilmesi gerekiyor” dedi.

MERDİVEN ALTINA ÖNLEM ÇAĞRISI

Türk sağlık turizminin ivedilikle şeffaf ve zemini düzgün bir hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Terziler, “merdiven altı” ifadesinin artık gündemden kaldırılması gerektiğine işaret etti. Terziler, "Bize yakışmayan bir ifade olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en kaliteli işlerini yapan kliniklerin bulunduğu ülkemizde merdiven altının süratle yok edilmesi ve yurt dışına giden ‘çantacı’ adıyla tabir ettiğimiz durumların ortadan kaldırılması lazım" ifadelerini kullandı.