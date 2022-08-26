Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödüllerinde son tarih

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin konusu “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü” olarak belirlendi.

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2023 yılı konusu “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik” olarak belirlendi.

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine uygulamaya koyulan ödül programına başvurular 15 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Sabancı Üniversitesi tarafından her yıl verilen ve sosyal bilimler alanında Türkiye’deki ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri’nin 2023 yılı konusu “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik” olarak açıklandı.

Konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlanacağı 2023 yılına özel olarak belirlenen ödül programı kapsamında, uluslararası bağımsız bir jüri tarafından bilimsel çalışmalarıyla bu yılki temaya katkıda bulunduğu belirlenen bir kişiye 25.000 dolar tutarındaki Jüri Özel Ödülü verilecek. Makale kategorisinde verilecek ödüllere ise 45 yaşın altındaki kişiler başvurulabilecek ve aynı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yılın konusu çerçevesinde yazılmış makaleler arasından üç tanesi 10.000 dolarla ödüllendirilecek.

Bu yıl için belirlenen ödül temasının detayları ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hazırlanırken, Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında, Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik kavramları üzerine, tarihsel, kurumlar, uygulamalar temelinde yapılmış, çeşitli disiplinlerden gelen, bilimsel, orijinal, ampirik ve karşılaştırmalı bakış açılarını içeren çalışmalar ödüllendirilecek.

Bu yılki çağrı kapsamında, teoride ve pratikte Türkiye'ye odaklanacak ancak Türkiye ile sınırlı olmayacak şekilde, Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik üzerine mevcut bilgilere yeni bilgiler ekleyen ve/veya Türkiye'deki siyasi ve sosyal süreçleri karşılaştırmalı bir perspektiften bir bağlama oturtmaya yardımcı olan özgün makaleler değerlendirmeye alınacak.

Siyaset teorisi, siyaset ve ahlak felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih, ekonomi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji gibi çok çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmaların yanı sıra sosyal bilimlerde çok yönlü ve disiplinler arası araştırmalarla da başvuru yapılabilecek.

Ödül programına son katılım tarihi 15 Ocak 2023 olarak belirlendi. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri 2023 başvuru koşulları ve araştırma makalelerinin gönderimi için https://award.sabanciuniv.edu adresi ziyaret edilebilir.