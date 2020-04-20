"Salgın doğal iş modelini değiştirecek"

Alibaba Grubu’nun kurucusu Jack Ma, “Yeni koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisi hakkında birçok belirsizlik olmasına karşın bir şey kesin; doğal iş modelimizi değiştirecek" dedi.

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba Grubu’nun kurucusu Ma Yun (Jack Ma), Çin Medya Grubu’na verdiği röportajda, e-ticaretin işletmelerin ayakta kalması, ülkenin refahı ve dünya ekonomisinin gelişimi için anahtar faktörlerden biri olacağını söyledi. Jack Ma, Covid-19 salgınının dünyadaki tüm ülkeler için alarm verdiğini, ayrıca dünya ülkelerinin ekonomik sistemlerini mükemmelleştirme eylemlerini hızlandırmalarını teşvik edeceğini kaydetti.

Jack Ma, “Yeni koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkisi hakkında birçok belirsizlik olmasına karşın bir şey kesin; doğal iş modelimizi değiştirecek... İnsanların alışveriş alışkanlıkları giderek fiziksel mağazalardan çevrim içi alışverişe geçiyor ve bu alışkanlığın salgından sonra kaybolması pek mümkün değil. E-ticaret teknolojisi, tüketici davranışındaki değişiklikleri tahmin etmek için anahtar göstergelerden biri olabilir, bu da insanların mevcut ortama uyum sağlamak için yenilikçi yollar bulmaları gerektiği anlamına gelir” dedi.

“İnsan ve virüs arasındaki mücadele uzun bir yol”

Jack Ma Vakfı tarafından 29 Ocak’ta yapılan açıklamaya göre, vakıf koronavirüs aşılarının gelişimini desteklemek için toplam 100 milyon yuan bağışladı. Sahip oldukları profesyonel kurumlarının mevcut virüs aşılarının geliştirilmesi amacıyla, Çin Bilimler Akademisi ve Çin Mühendislik Akademisi dahil iki kuruluşun her birine 20 milyon yuanlık fon verilirken, kalan fonlar en iyi yerli ve yabancı bilimsel araştırma kurumları ve araştırmacılarının yeni tip koronavirüsün önlenmesi ve tedavisinde iş birliği yapmaları için kullanılacak.

İnsanlar ve virüsler arasındaki mücadelenin uzun bir yol olduğunu vurgulayan Jack Ma, bu yolun daha fazla sabır ve birikimin yanı sıra daha fazla güven ve umut gerektirdiğini söyledi.

Aynı zamanda, Alibaba Grubu, Covid-19 virüs aşıları ve yeni ilaçları geliştirme için gerekli tüm yapay zeka bilgi işlem gücünü ücretsiz olarak kamu bilimsel araştırma kurumlarına açacaklarını belirtti. Tüm araştırmacılar ve araştırma kurumlarının iş birliği yapmaları ve iş birliğine destek vermeleri çağrısında bulunan Alibaba Grubu, tüm insani ve maddi kaynaklar biriktirilerek hastalığın üstesinden gelinebileceğini kaydetti.