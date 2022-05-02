Salgınla beraber popüler oldu: Villa turizmi... Peki, fiyatlar nasıl?

Koronavirüs pandemisi sonrası yükselişe geçen sektörler arasında villa turizmi de var.

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Antalya’da, özellikle salgın sürecinde talebin arttığı villalarda Ramazan Bayramı dolayısıyla doluluk oranları yüzde 90’a ulaştı. Antalya’da, otellerin “her şey dahil” hizmetinin yanı sıra villa turizmi de öne çıkıyor.

Antalya’nın Belek Turizm Merkezi, Kaş ilçesi Kalkan bölgesi ve Alanya, Kumluca ve Demre ilçelerinde deniz ve doğayla bütünleşen villalara bayram tatili için talepler arttı.

Yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği villalarda misafirlere, jakuziden spor salonlarına, açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzlarından hamam ve saunaya her türlü imkan sunuluyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, salgından sonra villa turizmi kültürünün oluştuğunu söyledi.

Özellikle doğayla denizle bütünleşen villaların ilgi gördüğünü anlatan Perçin, “Villalara bayram tatilinde daha çok iç pazardan talep var. Rusya, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere farklı ülkelerden de rağbet var. Bayramda doluluk oranları yüzde 90’ın üzerinde. Bayramın birinci ve ikinci gününde villalar yüzde 100 dolacaktır.” diye konuştu.

“TÜRSAB’ın sitesinden mutlaka dijital doğrulama yapın”

Villa turizmi rezervasyonu yaptıranlardan dikkatli olmalarını isteyen Perçin, “Şu anda dolandırıcılıkla ilgili sıkıntılar var. Mağdur olan kişiler var. TÜRSAB üyesi firmalardan rezervasyon yaptırın, TÜRSAB’ın sitesinden mutlaka dijital doğrulama yapın.” dedi.

“Biraz pahalı gibi ama 8-9 kişilik aileler geliyor. Ödediği ücret, kişi başına göre otel ücretinden daha düşük bir miktar çıkıyor. Doluluk oranlarının geçen yıldan çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Villa turizminde Kaş Kalkan bölgesi, Türkiye’nin başkenti. Son yıllarda Adrasan, Çıralı, Kumluca, Demre bölgesinde doğal ortamlara kurulan villalar da ilgi görüyor.”

“Villa turizmi, salgınla birlikte popüler oldu”

Kaş Kalkan Mahallesi’ndeki villa işletmecisi Fatih Ünal ise turizm sezonuna hazır olduklarını, yüksek bir doluluk oranı yakaladıklarını söyledi. Bölgede villa tatilinin son üç yıldır rağbet gördüğüne dikkati çeken Ünal, “Villa turizmi yeni bir tatil anlayışı oluşturdu, alışkanlık haline geldi.” dedi.

FİYATLARI NE KADAR?

Villaların konumuna, özelliklerine ve kapasitesine göre kiralama fiyatının değiştiğine dikkati çeken Ünal, “Ramazan Bayramı’nda bir gece konaklama ücreti bin ile 6 bin, haftalık ise 7 bin ile 40 bin lira arasında değişiyor. Sezonda, temmuz-ağustos aylarında bu fiyatlar daha yukarıya çıkıyor. Villa turizmi, salgınla birlikte popüler oldu.” değerlendirmesini yaptı.

Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ da tesislerinin yanı sıra villalarının da ilgi gördüğünü ifade etti.

Kentteki turizm tesislerinin yoğun talep aldığını aktaran Kızıldağ, “Bayramda iç pazarın yanı sıra özellikle Orta Doğu’dan ciddi bir talep var. Bayram döneminde Antalya genelinde yüzde 80’leri aşan doluluk oranlarını bekliyoruz.” diye konuştu.