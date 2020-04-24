Salgınla mücadeleye yerli yapay zeka katkısı

CBOT’un geliştirdiği Koronabot vatandaşların virüs hakkındaki tüm sorularını Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi sitelerindeki ve Twitter hesaplarındaki açıklamaları baz alarak cevaplıyor.

24.04.2020 17:34:000
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Salgınla mücadeleye yerli yapay zeka katkısı

Salgın döneminde yanlış bilgilerle mücadelede yapay zekanın önemli bir aktör olduğunu aktaran CBOT Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş, “Bu zor dönemi ülke olarak başarıyla atlatabilmek için tüm şirketlerin imkanlarını kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak yanlış bilgilerle mücadele etmek için Koronabot’u uygulamaya aldık" diyor. 

Koronabot’u bugüne kadar günlük olarak 15 bin kişi kullandı. Koronabot güçlü Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi teknolojisi sayesinde 60 bini aşkın soruya anında cevap verdi. 

CBOT’un 17 Mart’ta uygulamaya aldığı Koronabot’a vatandaşlar merak ettikleri tüm konuları sorarken Koronabot’a gelen soruların %29,4’ünü “Korona’nın belirtileri nedir? Acaba ben korona mıyım?” soruları oluşturdu. “Korona nasıl bulaşır? Nasıl korunabilirim?” gibi soruların oranı ise %20,6 olarak hesaplandı. CBOT’un açıkladığı Koronabot kullanım istatistiklerine göre; koronabot.com ve bazı haber siteleri üzerinde yer alan bilgi asistanını günlük 15 bin kişi kullandı. Koronabot güçlü Doğal Dil İşleme (NLP) ve Makine Öğrenimi teknolojisi sayesinde her gün 60 bini aşkın soruya anında cevap verdi.


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