Samsung'dan 14 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung’un yüzde 43,8’lik Pazar payıyla akıllı telefon segmentinde lider olduğunu belirtiyor. Dünya çapında lider bir marka olarak kalabilmek için hayata sürekli yeni değerler katmak gerektiğini ifade eden Azdemir, bu kapsamda Samsung olarak yılda 14 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımı yaptıklarını açıklıyor. Murat Azdemir, Capital'den Nilüfer Gözütok'un sorularını şöyle yanıtladı:

Cep telefonunda sektörün liderisiniz. Hangi kategorilerde hangi pazar payıyla lidersiniz?

GFK verilerine göre akıllı telefon segmentinde Ocak-Nisan 2021 dönemini kapsayan dönemde yüzde 43,8 pazar payına sahibiz. Tablet segmentinde ise 2021 yılı itibarıyla yüzde 34,8 pazar payımız bulunuyor.

Sektörde sizi lider yapan en temel güçlü yanlarınız neler? Rekabette öne çıkmak liderliğinizi güçlendirmek için hangi alanlara odaklanıyor hangi alanlara yatırım yapıyorsunuz?

Tüketicilerin beklentileri doğrultusunda her yıl pazara yeni ürünler sunmamız en güçlü yanlarımızdan biri. Bunun için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyor, dünya genelinde yılda ortalama 14 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapıyoruz.

Bu yatırımlarımız neticesinde geliştirdiğimiz ve aralarında Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Tab S7 FE gibi ürünlerimizin yanı sıra S Pen ve katlanabilir cihazlar gibi teknolojilerimizin de yer aldığı ürünlerimizle “Dünyaya İlham Ver, Geleceği Şekillendir” vizyonumuzu başarıyla gerçeğe dönüştürüyoruz. Tüketiciler Galaxy S21 Ultra 5G sayesinde artık 120Hz’lik yenileme hızının akıcılığı ile WQHD+ ekran arasında bir tercih yapmadan her ikisine aynı anda sahip olabiliyor. Galaxy Tab S7 FE tabletimiz ile eğlence ve üretkenlik özelliklerinin yanında birden fazla işi aynı anda yapmayı mümkün kılıyoruz. S Pen sayesinde de neredeyse kalemle kâğıda dokunmak kadar doğal bir yazı deneyimini akıllı cihazlara getiriyoruz. Katlanabilir cihazlarımız Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip sayesinde de oyun oynama ve film izlemekten çalışmaya kadar, kullanıcıların akıllı cihazlarıyla daha fazlasını yapabilmesinin önünü açıyoruz.

Galaxy Z Fold2 kullanıcıları, telefonlarının açılarak tablet boyutuna ulaşan ekranını çok sevdiklerini, bu cihazı tercih etmelerindeki ana nedenin bu ekran özelliği olduğunu belirtiyor. Galaxy Z Fold2'yi 7,6 inç ekran boyutunda eller serbest görüntülü konuşma yapmak, e-kitap okumak, e-posta yanıtlamak ve belgeleri üzerinde daha verimli bir biçimde çalışmak için kullanıyorlar. Üstelik çoklu görev özelliği sayesinde birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebiliyorlar.

Galaxy Z Flip kullanıcıları ise cihazın şık ve katlanarak avuç içine sığabilen ancak yine de tam boyutlu bir akıllı telefona dönüşebilen tasarımını sevdiklerini belirtiyor. İkonik ve kompakt tasarımı, kullanıcıların Galaxy Z Flip'i seçmelerinin en önemli nedeni. Kullanıcılar fotoğraf ve videoları yeni yöntemlerle çekebilmelerini sağlayan Flex modunu kullanmaktan da keyif alıyor. Eller serbest görüntülü konuşmada da Galaxy Z Flip ekranına mükemmel açı verilebiliyor. Samsung olarak bu deneyimleri sürekli olarak iyileştirmeye de devam ediyoruz. En popüler uygulamaların birçoğu, halihazırda katlanabilir cihazlarda en verimli kullanıma göre uyarlanmış durumda. Uyumlu uygulamaların sayısı da artmaya devam ediyor. Son dönemde katlanabilir cihazları daha erişilebilir hale getirme yönündeki çalışmalarının bir parçası olarak ilerleyen dönemde heyecan yaratacak sürprizlerimizi duyuracağız.

Bugün ve gelecekte sektörünüzde güçlü olmak için neye odaklanmak gerekiyor? Bu alanlara odaklanmayanları hangi riskler bekliyor?

Dünya çapında lider bir marka olarak kalabilmek için insanların hayatına sürekli yeni değerler katmamız gerekiyor. Bunun için de kesinlikle müşteriyi dinlemek, ne istediklerini doğru şekilde tespit ederek beklentilerini karşılamak gerekiyor. Bunu yapamayanların rekabette de öne geçmelerinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Bizim başarımızın en önemli nedenlerinden biri de sahip olduğumuz bu yaklaşım. Samsung olarak tüketicilerimizin akıllı telefon deneyimini sürekli iyileştirmek için müşterilerimizi dinleme yeteneğimizle gurur duyuyoruz. Bu, bizim inovasyon yolculuğumuzun bir parçası. İnovasyon ve tasarım konusundaki öncülüğümüz kullanıcılarımızı dinlememizin bir sonucu. Örneğin Galaxy S deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Galaxy hayranlarının en sevdiği özellikleri bir araya getirdiğimiz, gökkuşağı gibi göz alıcı renk seçeneklerine sahip Galaxy S20 Fan Edition (FE) akıllı telefonumuz, bu şekilde geliştirdiğimiz bir ürün. Aynı şekilde tablet tarafında da Galaxy Tab S7 FE ile kullanıcılara en sevdikleri ve en fazla talep ettikleri özellikleri bir arada sunuyoruz. FE Serisi cihazlarımızı tamamen Galaxy fanlarının görüşlerini dikkate alarak geliştiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını merkeze alarak onlara en yeni trendleri ve teknolojiyi sunan mobil cihazlar üretmeye devam edeceğiz.