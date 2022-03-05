Sanal Ar-Ge merkezi turu

BAT, küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni, sanal turla ziyaretçilerine açarak, en son bilimsel teknoloji ve inovasyonu keşfetmelerine olanak sağlıyor.

BAT Ar-Ge Merkezi, bilimsel araştırmalardaki şeffaf yaklaşımını 2011'den bu yana ziyaretçileri ile paylaşırken, pandemi döneminde uluslararası seyahatlerin azalmasının etkisiyle sanal Ar-Ge deneyim merkezini hayata geçirdi. BAT, İngiltere'nin Southampton kentindeki küresel Araştırma ve Geliştirme Merkezi’ni, sanal turla ziyaretçilerine açarak, en son bilimsel teknolojileri keşfetmelerine ve sanal ortamda dolaşırken, önde gelen bilim insanlarıyla tanışmalarına fırsat sağlıyor.

Ar-ge merkezinde, BAT'ın biyoloji, kimya, toksikoloji, duyusal bilim, aerosol analizi, ürün güvenliği, tüketici iç görüleri ve bitki biyoteknolojisi gibi özel çalışmalarının sergilendiği Ar-Ge merkezi, dünyanın dört bir yanından BAT'ın bilimsel araştırmalarına erişim imkânı sunuyor. Sanal Ar-Ge merkezinde 360 derecelik laboratuvar turları, animasyonlar, videolar, bilim insanı profilleri ve podcast'ler ile tüm bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek mümkün.

Bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmaları için yılda yaklaşık 350 milyon sterlinlik yatırım yapıyor

BAT Bilimsel Araştırma Direktörü Dr. David O'Reilly: “Ar-Ge, ‘Daha İyi Bir Gelecek’’ için bizim işimizin odağında yer alıyor. Yılda yaklaşık 350 milyon sterlin Ar-Ge yatırımı yaparak bilimsel araştırmalara titizlikle odaklanıyoruz. Bu merkezde, tüketici tercihlerinin yanı sıra teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Sanal Ar-Ge Ziyaretçi Deneyimimiz, bilimin uçsuz bucaksız zenginliğini ortaya koyuyor.” dedi.

BAT Ar-Ge sanal deneyimini ziyaretçi olarak gezerek, genom dizilimi, metabolomik ve biyolojik uzman görüşleri ve yüksek kalite standartları içeren laboratuvarlara ulaşılabiliyor.

Sanal Ar-Ge merkezi BAT Science - RD Virtual Visitor Experience (bat-science.com) linkine tıklayarak gezilebiliyor.



