Sanayi üretimi Nisan'da negatife döndü

Sanayi üretimi Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. Yıllık olarak da sanayi üretiminde yüzde 1,2'lik düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin sanayi üretim istatistiklerini yayımladı. Sanayi üretimi Nisan'da aylık bazda yüzde 0,9 geriledi. Yıllık olarak ise yüzde 1,2'lik düşüş görüldü.

Şubat ayında Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin etkisiyle aylık düşüş gösteren sanayi üretimi Mart ayında yüzde 5,8 artmıştı. Nisan ayıyla birlikte sanayide yeniden negatif tablo izlendi. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminde aylık yüzde 0,6'lık artış yaşanması yönündeydi. Yıllık olarak ise yüzde 0,8'lik artış olması bekleniyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 azaldı.

Aylık tabloya bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı.