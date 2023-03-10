Sanayi üretimi Ocak'ta beklentilerin üzerinde artış gösterdi

Türkiye'de sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 4,5 oldu.

Sanayi üretimi Ocak ayında beklentilerin üzerinde arttı. Türkiye'de sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi. Beklentiler yüzde 0,7 düzeyinde bir artış açıklanması yönündeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere ilişkin bülteninde deprem bölgesindeki illerde yapılan anketlerde yüzde 38 oranında cevap alınabildiğini bildirdi.

Aralık ayına ait aylık sanayi üretimi artışı yüzde 1,6’dan yüzde 1,7’ye revize edilirken, yıllık düşüş yüzde 0,2’den yüzde 0,4’e güncellendi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Deprem bölgesinde yer alan illerde anketlerden yüzde 38 oranında cevap alındı

TÜİK sanayi üretim verileri bülteninde deprem bölgesindeki illerin anketlerine ilişkin bir açıklama da yayımladı. Açıklamada sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında aylık sanayi üretim anketi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen verilerin kullanıldığı, depremden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannameler ertelendiği için bu illerden derlenen anketlerden yüzde 38 oranında cevap alınabildiği belirtildi.

Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 5,01 oldu.