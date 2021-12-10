Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi yüzde 1,2 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, söz konusu zaman diliminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi de bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 1, çeyreklik bazda yüzde 0,8 düştü.

Yıllık en fazla artış enerji üretiminde

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 3,4 ile enerji üretiminde gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 3,2 ile dayanıksız tüketim malı üretiminde oldu.