Sanko Holding'den 1500 çalışanına plaket

SANKO Holding şirketlerinde çalışan, 10- 15- 20- 25- 30- 35 ve 40. yılını dolduran çalışanlara geleneksel olarak verilen “Değer Yıllar” plaketleri SANKO’nun faaliyet gösterdiği 8 ayrı lokasyonda düzenlenen ve hibrit bağlantılarla 14.000 çalışanın katıldığı törenle sahiplerine takdim edildi.

Gaziantep SANKO Tekstil İşletmeleri’nde düzenlenen ve İstanbul, Adıyaman, Bartın, Bursa, Narlı’da bulunan sekiz farklı SANKO işletmesinden canlı bağlantının yapıldığı törene, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu ile holding yöneticileri katıldı.

SANKO Holding Onursal Başkanları Abdulkadir Konukoğlu ile Zeki Konukoğlu çevrimiçi düzenlenen törene online bağlantı ile katıldılar.

SANKO çatısı altında 10- 15- 20- 25- 30- 35 ve 40. yılını dolduran çalışanlara plaket ve hediyeleri Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Konukoğlu, Cengiz Konukoğlu, Yiğitcan Konukoğlu, holding yöneticileri ve şirketlerin genel müdürleri tarafından takdim edildi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, törene gönderdiği mesajında, en mutlu olduğu anın bir Konukoğlu Ailesi geleneği olan geleneksel buluşmalarda çalışanlar ve aileleriyle bir arada bulunmak olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle son iki yıldan beri çalışanlar ve aileleriyle bir araya gelemediklerini anımsatan Konukoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Plaket alanları gönülden tebrik ediyorum. Birlikte alacağımız çok yol var. Pandemi koşullarından uzak gelecekte yine can cana bir arada olmayı temenni ediyorum. Umudunuzu kaybetmeyin, moraliniz her zaman yüksek olsun. Kendinizi diri tutun, iş yapış anlayışınızı sürekli geliştirin.”

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu da video mesajında, SANKO’ya uzun yıllardan beri hizmet veren çalışanları tebrik ederek şunları kaydetti:

“SANKO Ailesi olarak hep beraber çok çalıştık, güzel çalışmalara imza attık. Bu başarılarımızın devamını diliyorum. Bu vesileyle hepinize iyi bayramlar diliyor, bir sonraki yılda pandemi izlerinin silindiği, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde mutlu ve neşeli günler diliyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yaptığı konuşmada sözlerine “Bu yıl 20’incisini düzenlediğimiz geleneksel plaket takdim törenimizde sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum” diyerek başladı.

Kökleri 117 yıla dayanan SANKO'nun bugünlere gelmesinde çalışanların büyük emekleri olduğunu vurgulayan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler bizim en değerli varlıklarımızsınız. Biz bu çınarı büyütüyorsak, SANKO bir çınar haline geliyorsa bunda çok büyük katkılarınız ve alın teriniz var. Çınar ağacını eşlerimiz, çocuklarımız, müşterilerimizle birlikte oluşturuyoruz. İnşallah bu çınar bizden sonra da büyümeye devam eder; bulunduğumuz şehirlere ve ülkemize değer katmayı sürdürür.

Özverili şekilde çalışıp üreterek, ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Uzun yıllar bizimle birlikte olan emektarlarımız iyi bilirler ki, beraber üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur.

Ne zaman yeni bir yola çıkacak, yeni bir projeye başlayacak olsak sizlerden aldığımız güvenle adımımızı attık. Hamdolsun, geçmişimize güveniyoruz, geleceğe de emin adımlarla ilerliyoruz.”

SANKO’ya uzun yıllardan beri emek veren çalışanları tebrik eden Konukoğlu, “Emekleriniz ve değerli katkılarınız için teşekkür eder, başarılar dilerim” diyerek sözlerini tamamladı.

Canlı yayın sistemleri ile Bursa’ya, Bartın’a, Adıyaman’a, Kahramanmaraş’a, İstanbul’a bağlantılar gerçekleştirildi. Bu şehirlerdeki SANKO şirketlerinde eş zamanlı düzenlenen plaket törenlerine çevrimiçi katılım sağlayan Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, tüm şirketlerdeki plaket alan çalışanları sırasıyla tebrik etti.

Konuşmaların ardından SANKO'da 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 yıldan beri çalışan bin 550 personele teşekkür plaketi ve çeşitli armağanlar sunuldu.