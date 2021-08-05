Santralin son görüntüsü: Yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

5.08.2021 12:48:000
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Santralin son görüntüsü: Yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. AA'nın haberine göre, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde alevlerin binalara az bir mesafe kala kontrol altına alındığı görülüyor. AA

* Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den santral açıklaması






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