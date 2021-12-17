Satılık ve kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı 5 il

Araştırmaya göre, geçen yıl 3.460 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 5.499 TL’ye ulaştı. Geçen yıl 15,3 TL olan Türkiye geneli ortalama m2 kira fiyatı ise 25 TL oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun onikincisi ile birlikte ilk kez Ankara’nın ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. Ankara’da satılık konutlarda en pahalı semt Gölbaşı olurken, en ucuz semt ise Kızılcahamam oldu. Rapordaki notlar şöyle:

Satış fiyatlarındaki artış Kasım ayında da devam ederek m2 fiyatı 5.499 TL oldu

Ülke genelinde satılık konut cari fiyatlarındaki (ilan fiyatı) yıllık artış oranı Kasım ayında da yükselmeye devam etti. Ekim’de yüzde 47,5 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı Kasım’da yüzde 58,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.460 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan m2 fiyatı 5.499 TL’ye ulaştı.

İlan satış fiyatları önceki aylarda olduğu gibi yükselişine devam ederek Kasım’da da geçen yılın aynı ayına göre bütün büyükşehirlerde arttı. Satılık konut ilan m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller; Mersin (yüzde 78,6), Aydın (yüzde 78,4), Muğla (yüzde 76,5), Şanlıurfa (yüzde 72,8) ve Diyarbakır (yüzde 70,4) olurken; en düşük artış hızının görüldüğü iller ise Eskişehir (yüzde 45,4), Kocaeli (yüzde 45,2), Manisa (yüzde 41,9), Van (yüzde 40,3) ve Malatya (yüzde 39,7) oldu. Ülke genelindeki enflasyondan arındırılmış (reel) satılık konut fiyatlarındaki artış hızı Kasım’da yüzde 31’e yükselerek “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporlarında incelenen dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul’da satılık konut fiyatları belirgin bir şekilde yükseldi

Kasım verilerine göre reel satış fiyatı artış hızı üç büyük ilde yükseldi. Geçen aya göre reel satış fiyatlarındaki artış oranı İstanbul’da 13, Ankara’da 6,2, İzmir’de ise 5,3 puan arttı ve İstanbul’da ölçülen artış oranı diğer illerdekine göre daha belirgin bir yükseliş gösterdi. Konut piyasasındaki canlılığı ölçen, satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul’da yüzde 9,1’den yüzde 12,9’a, Ankara’da yüzde 9,3’ten yüzde 14’e, İzmir’de ise yüzde 7,9’dan yüzde 11,5’e yükseldi. Satılık ilan sayısı İstanbul’da yüzde 7,2 (215 binden 199 bine), Ankara’da yüzde 5,6 (75 binden 70 bine), İzmir’de ise yüzde 5,3’e (66 binden 62 bine) geriledi. Satılan konut sayısı ise bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 31,9 (19 binden 26 bine), Ankara’da yüzde 41 (6.972’den 9.831’e), İzmir’de ise yüzde 37,5’e (5.195’ten 7.143’e) yükseldi.

Ankara’nın en pahalı konutları Gölbaşı’nda, en ucuz konutları ise Kızılcahamam’da

Ankara genelinde satılık konut fiyatları yüksek bir artış oranına ulaşırken, Ankara ilçeleri düzeyinde çok farklı bir seyir izlediği görüldü. Son bir yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe Gölbaşı (yüzde 72,7) olurken, Gölbaşı’nı sırasıyla, Beypazarı (yüzde 70,5), Ayaş (68,3), Pursaklar (yüzde 62) ve Akyurt (yüzde 61,7) takip etti. En düşük satış fiyatı artışı Kızılcahamam’da (yüzde 37,3) hesaplanırken, sırasıyla, Mamak (yüzde 37,7), Sincan (yüzde 42,7), Keçiören (yüzde 46,1) ve Yenimahalle (yüzde 51,3) en düşük satış fiyatı artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu. Kasım itibariyle ortalama m2 fiyatının en yüksek olduğu üç ilçe sırasıyla Gölbaşı, Çankaya ve Etimesgut olurken, en düşük m2 fiyatı ise Kızılcahamam, Beypazarı ve Polatlı ilçelerinde gözlemlendi.

En yüksek kira artışı Antalya’da, en düşük kira artışı ise Mardin’de görüldü

Ülke genelinde hesaplanan kira fiyatlarındaki yıllık artış oranı bir miktar yavaşlasa da Kasım’da da yükselmeye devam etti. Geçen yılın aynı döneminde 15,3 TL olan Türkiye geneli ortalama m2 kira fiyatı 25 TL’ye ulaştı. Üç büyük il incelendiğinde yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 78.8, Ankara’da yüzde 62 ve İzmir’de yüzde 50 oldu. Böylece, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 38 TL’ye, Ankara’da 18 TL’ye, İzmir’de ise 25 TL’ye yükseldi. Tüm büyükşehirler incelendiğinde en yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 79,2), İstanbul (yüzde 78,8), Mersin (yüzde 75), Muğla (yüzde 71,8) ve Ankara (yüzde 62) olurken, en düşük kira artışının görüldüğü iller ise Trabzon (yüzde 23,2), Kahramanmaraş (yüzde 20), Van (yüzde 14,9), Denizli (yüzde 5,6) ve Mardin oldu.

Kiralık ilan sayısı azalırken, kiralık konutlara olan talep arttı

Kiralık konut piyasasındaki canlılık göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı önceki ay olduğu gibi düşmeye devam ederek geçen aya göre 0,7 puan geriledi ve yüzde 25,8 oldu. Kasım verileri üç büyük ilde kiralık konut arzının arttığını, kiralık konut talebinin ise Ankara’da ve İstanbul’da artarken İzmir’de azaldığını gösterdi. Kasım’da kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı İstanbul’da yüzde 25,8, Ankara’da yüzde 26, İzmir’de ise yüzde 23,9 oldu.

Kiralık konutlar 22 günde kiracı buluyor

Türkiye genelinde kiralık konut kapatılan ilan yaşı geçen aya göre 1 gün uzayarak 21,9 gün oldu. Üç büyük ilde de kapatılan kiralık konut ilan yaşı; Türkiye genelinde olduğu gibi uzayarak İstanbul’da 0,9 gün, Ankara’da 2,1 gün, İzmir’de ise 1,6 gün yükseldi ve İstanbul’da 20,1 gün, Ankara’da 19,9 ve İzmir’de 23,6 gün oldu.