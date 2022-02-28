Savaş Avrupa'da kömür fiyatlarını yükseltti

Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'da kömür fiyatlarını yüzde 18 artırdı.

28.02.2022 17:17:000
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Savaş Avrupa'da kömür fiyatlarını yükseltti

Rusya'ya yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda mart vadeli kontratlarda kömürün ton fiyatı TSİ 16.53'te 256 dolara çıktı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batı ülkelerinin Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarma ve Rusya Merkez Bankası varlıklarını dondurma kararı sonrası, piyasa açılışında 235 dolardan işlem gören kömürün ton fiyatı yaklaşık yüzde 18 arttı.

Böylece, geçen yıl martta tonu 69 dolar seviyesinde olan kömür fiyatındaki artış yüzde 271'i buldu. Kömür fiyatları son bir ayda ise yüzde 65 yükseldi.

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