Seçkinler kulübünün yeni üyesi: Değeri 1 trilyon doları aştı

Ekran kartı ve çip üreticisi Nvidia, 1 trilyon doların üzerindeki seçkinler kulübüne girdi. ABD'li firma dünya çapında böyle bir başarıya ulaşan dokuz şirket oldu.

31.05.2023 14:22:200
Paylaş Tweet Paylaş
Seçkinler kulübünün yeni üyesi: Değeri 1 trilyon doları aştı

Değeri 1 trilyon doların üzerindeki şirketlerden oluşan seçkinler kulübüne bir kaç saatliğine yeni bir üye katıldı.

Çip üreticisi Nvidia, hisse fiyatının geri çekilmeden önce %5'ten fazla yükselmesiyle bu kulübe katıldı. Hisse fiyatlarındaki gerilemeyle beraber şirketin değeri 990,7 milyar dolara çekildi.

Şirketin yapay zeka (AI) alanındaki ilerlemeler nedeniyle "artan talep" tahmininde bulunmasının ardından hisseler geçen hafta %25'ten fazla yükselmişti. Nvidia hissesi yılbaşından bugüne 135 dolardan 410 dolara çıktı.

Dünya çapında 1 trilyon doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketler ise şöyle:

1- Apple

2.788 trilyon dolar

2 - Microsoft

2.462 trilyon dolar

3 - Aramco

2.046 trilyon dolar

4 - Alphabet

1.576 trilyon dolar

5 - Amazon

1.248 trilyon dolar

6 - NVIDIA

990.7 milyar dolar

7 - Meta (Facebook)

672.7 (Haziran 2021'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı)

8 - Tesla

637,5 milyar dolar (Ekim 2021'de 1 trilyon doları aşmıştı)

9 - PetroChina

Çin'in dev petrol şirketi PetroChina, Kasım 2007'de Şangay Borsası'nda 13 basamaklı bir rakamla piyasa zirvesine ulaşmıştı. Şirketin piyasa değeri tam 1 trilyon dolardı. Şirketin bugünkü değeri ise 183.8 milyar dolarda.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sabancı'dan girişimcilere 30 bin dolarlık destek

Sabancı'dan girişimcilere 30 bin dolarlık destek

Aksa Doğalgaz, Hatay’da mobil şubelerle çalışıyor

Aksa Doğalgaz, Hatay’da mobil şubelerle çalışıyor

RePG Enerji, melek yatırımcıdan 60 milyon dolar destek aldı

RePG Enerji, melek yatırımcıdan 60 milyon dolar destek aldı

BiSU'da yeni gelişme: Yola kiminle devam edecek?

BiSU'da yeni gelişme: Yola kiminle devam edecek?

Duayen işadamının büyüme sırları

Duayen işadamının büyüme sırları

Tosyalı Holding, China Baowu Steel Group ile İşbirliğini derinleştiriyor

Tosyalı Holding, China Baowu Steel Group ile İşbirliğini derinleştiriyor

Yorum Yaz