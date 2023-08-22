Şekere yeni zam yolda

Türkşeker, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yapıyor.

22.08.2023 09:57:270
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Şekere yeni zam yolda

Türkşeker, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yapıyor. 

KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatını 25 TL'ye çıkaran Türkşeker, 1 Eylül itibariyle de fiyatı 27 TL'ye yükseltecek. Böylece, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

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