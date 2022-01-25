Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi, inşaat sektöründe ise düştü.

Güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 artarken, inşaat sektöründe yüzde 5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 1,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 5 düştü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi aralıkta 118,8 iken ocakta 120,2'ye çıktı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 5,4 yükseldi, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,3 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta 121,5 iken ocakta 124,4 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,8, mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 11,5 artarken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 8,5 geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 90 iken ocakta 85,5 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,1 yükselirken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 10,6 azaldı.