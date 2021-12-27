Selçuk Tümay’a Fransa'dan Şövalye Liyakat Nişanı

Fransa Tarım Bakanlığı tarafından 1883 yılından bu yana verilen Tarım Şövalye Liyakat Nişanı'na (Chevalier du Merite Agricole) Pernod Ricard Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay layık görüldü. Tümay, Şövalye Liyakat Nişanı’nı, Fransız Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in elinden aldı.

Pernod Ricard’ın Ortadoğu Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay Tarım Şövalye Liyakat Nişanı'na sahip oldu. Tümay bu nişana; Pernod Ricard bünyesindeki Fransız alkollü içki markalarının Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde sorumlu ve başarılı bir şekilde pazarlanması ve geliştirilmesi konusundaki gayretlerinden dolayı hak kazandı.

Şövalye Liyakat Nişanı’nı, Fransız Sarayı’nda düzenlenen özel bir törenle Olivier Gauvin’in elinden alan Selçuk Tümay şu sözleri söyledi; “Bu nişanı, ‘keyifli anların yaratıcıları’ olma vizyonuyla birlikte çok başarılı işler yaptığımız tüm Pernod Ricard Türkiye çalışanları adına alıyorum, bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Fransız yeme içme kültürünün ve Fransız markalarının ışıldamasına katkı sağlamaktan, bu ışıkla tüketicilerimizin keyifli anlarına ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm ürünlerimizin kaynağı doğa… Sorumlu tarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerimiz ile doğaya sahip çıkarken daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz”.

Tarım Şövalye Liyakat Nişanı'nı takdim eden Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin ise; “İki ülke arasındaki dostluğun izlerini 400 yılı aşkın süredir taşıyan ve bugün çatısı altında toplandığımız Fransız Sarayı, ülkelerimiz arasındaki bağı simgeleyen Selçuk Tümay’a bu nişanı takdim etmek için en anlamlı yer. Sayın Tümay; yalnızca bir Fransız şirketinin Türkiye’de gelişmesini sağlamakla kalmayıp Fransız kültürünün, yaşam tarzının yayılmasını da sağladı” dedi.

Pernod Ricard Türkiye Hakkında: Absolut, Ballantines, Beefeater, Chivas, Jameson, Martell, Mumm ve Olmeca gibi uluslararası markaların sahibi olan Pernod Ricard dünya çapında 80'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.