Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in ortak zam talebi açıklandı. Sendikalar asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor.

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı.

Önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesi bir araya gelen 3 konfederasyon, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep ediyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.