Şenkaya İnşaat’ın kuruluş amacı, mutlu yaşam alanları yaratmak

Şenkaya, 1995 yılında kaliteli, kusursuz ve mutlu yaşam alanları yaratmak üzere Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun olan Ferruh Şenkaya tarafından kuruldu.

2.01.2023 21:54:090
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Şenkaya İnşaat’ın kuruluş amacı, mutlu yaşam alanları yaratmak

1995-2000 yılları arasında yoğun olarak Ege'de ticari yapı ve konut üretimleri gerçekleştiren şirket, 2000 yılından sonra portföyüne İstanbul’u da ekledi. Kendi öz sermayesi ile İstanbul’un bir çok yerinde konut projeleri ve taahhüt işlerine imza atmaya devam ediyor.

Doğadaki Lüks, Privé Kemer.

Privé Kemer, Şenkaya İnşaat’ın İstanbul’un en özel yerinde, Kemer Country Club’a yürüme mesafesinde hayat verdiği çok özel bir proje. İçinde otomobillerin dolaşmadığı, tüm açık alanın peyzaja dahil edildiği Privé Kemer; şık, modern ve az katlı mimarisi, hayatı kolaylaştıran, konforu artıran, çevreye saygılı ev teknolojileri, güvenliği ve tüm diğer ayrıcalıklarıyla yeni sakinleriyle buluşmak için gün sayıyor.

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