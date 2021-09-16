Seramik üreticileri yeni yönetimi seçti: Zeki İlter Yurtbay 2. kez SERKAP Başkanı oldu

Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeki İlter Yurtbay, ikinci kez Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği’nin (SERKAP) başkanlığına seçildi.

16.09.2021 16:17:000
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Seramik üreticileri yeni yönetimi seçti: Zeki İlter Yurtbay 2. kez SERKAP Başkanı oldu

Seramik sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşen SERKAP 12. Olağan Genel Kurulu’nda, Zeki İlter Yurtbay yeniden başkan seçildi.

2019’da yapılan genel kurulda Zeki İlter Yurtbay, SERKAP’ın 11 dönem içinde seçilmiş ‘en genç başkanı’ unvanına sahip olmuştu.

Zeki İlter Yurtbay'ın ikinci görev süresi, 2023 yılında tamamlanacak.



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