Serbest piyasada döviz açılış fiyatları: Hafta nasıl başladı?

Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, avronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu. İstanbul serbest piyasada dolar bugün19,4060 liradan, avro 21,3040 liradan haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,4060 liradan, avro 21,3040 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,4040 liradan alınan dolar 19,4060 liradan satılıyor. 21,3020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 21,3040 lira olarak belirlendi.
Perşembe günü doların satış fiyatı 19,4030 lira, avronun satış fiyatı ise 21,2680 lira olmuştu.