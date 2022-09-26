Serbest piyasada döviz: Dolar rekor kırıyor, Euro'da düşüş var

Yeni haftada doların önemli tüm para birimleri karşısında yükselişi sürüyor. Doların yükselişi sürerken İstanbul serbest piyasada dolar 18,4420 liradan, avro 17,7640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 18,4400 liradan alınan dolar 18,4420 liradan satılıyor. 17,7620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,7640 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 17,9000 lira olmuştu.

Dolar/TL, 18,45 seviyesinden işlem görüyor



Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,45 seviyelerinde işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 18,4139'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de yükselişle başlamasının ardından 18,4493 ile tarihi zirvesini görürken, saat 10.40 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 18,4490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 17,8700'den, sterlin/TL yüzde 1 değer kaybıyla 19,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi, 114,5 ile Mayıs 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 113,2'de dengelendi. Avro/dolar paritesi ise 0,9554'le 20 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından 0,9690 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de hükümetin ekonomiyi canlandırma amacıyla 1972'den bu yana en kapsamlı vergi indirimlerini açıklamasının ardından, sterlin/dolar paritesi yüzde 4,6 değer kaybederek 1,0348 ile tarihi düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1,0710'dan işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel çapta dolar talebinin güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Avrupa ekonomisinde kırılganlıkların artması ile avro ve sterlin üzerindeki baskının da sürdüğüne işaret eden analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın bir müddet daha sürebileceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.