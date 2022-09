Serveti tırmanıyor: Bezos’a dünyanın en zengin 2. insanı ünvanını kaybettirdi

Listenin 1. sırasında halen açık ara farkla Elon Musk yer alıyor. Adani’nin yıla 14. sıradan başladıktan sonra 2 numaraya ulaşması 10 aydan az sürdü. Uzun zamandır teknoloji girişimcilerinin hakimiyetinde olan Bloomberg’in listesinde ilk kez Asya’dan bir kişi bu kadar üst sıralarda yer aldı.

Adani’nin 146,9 milyar dolarlık serveti, büyük ölçüde genişleyen Adani Group holdinginin hisselerine bağlı. Grup, son yıllarda gelişen limanlar ve kömür de dahil olmak üzere bir dizi işletmeye sahip.

-Bazı Adani şirketlerinin hisseleri, Haziran 2020’den bu yana %1.000’den fazla arttı. Amiral gemisi Adani Enterprises’ın hisseleri 2022’de %115’ten fazla artmış durumda.

-Şubat ayında Adani Hintli iş adamı Mukesh Ambani’yi geçerek Asya’nın en zengin insanı oldu.

Bloomberg’e göre Bezos’un net serveti Cuma günü teknoloji hisselerinin sert bir şekilde etkilenmesiyle geriledi.

Bezos daha önce bu listede 1. sıradaydı, ancak serveti 2019 boşanmasından sonra bir darbe aldı. Servetinin çoğu Amazon hissesine bağlı. Bloomberg’e göre, yılbaşından bu yana Bezos’un net değeri 45 milyar dolar azaldı.

Milyarderler endekisine göre şu an dünyanın en zengin 10 ismi şöyle:

1 Elon Musk $264 milyar dolar

2 Gautam Adani $147 milyar dolar

3 Jeff Bezos $147 milyar dolar

4 Bernard Arnault $138 milyar dolar

5 Bill Gates $112 milyar dolar

6 Warren Buffett $96.2 milyar dolar

7 Larry Page $94.7 milyar dolar

8 Sergey Brin $90.6 milyar dolar

9 Larry Ellison $89.0 milyar dolar

10 Mukesh Ambani $88.7 milyar dolar

ADANİ HAKKINDA

Ekonomist'in haberine göre Adani, Hindistan’da halka açık altı şirkete sahip liman ve enerji holdingi olan Adani Group’un kurucusu ve başkanı. Adani, yenilenebilir enerji, medya, havaalanları ve daha pek çok alanda agresif genişlemeye öncülük ettiğinden, bu işletmelerin her birinin hisseleri bu yıl artmış durumda. Bu yıl Abu Dabi’nin International Holding Co., Adani’nin yeşil enerji odaklı şirketlerinden üçüne 2 milyar dolar yatırım yaptı. Yenilenebilir enerji projelerine 70 milyar dolara kadar yatırım yapma hedefiyle dünyanın en büyük yeşil enerji üreticisi olmak istediğini söyledi.

Bir tekstil tüccarının oğlu olan Adani, üniversiteyi bıraktı ve 1988’de bir emtia ihracat firması kurdu. 2008’de milyarder oldu ve tahmini 9,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes listelerine ilk kez katıldı.

2020’de Hindistan’ın en yoğun ikinci havalimanı olan Mumbai Uluslararası Havalimanı’nın %74’lük hissesinin satın alınması ve Softbank’ın yenilenebilir enerji kaynaklarının 3,5 milyar dolarlık satın alınması gibi büyük satın almalarla imparatorluğunu genişlettikten sonra, serveti Covid-19 pandemisinin başlangıcında gerçekten yükselmeye başladı.