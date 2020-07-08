SEV'den çocuklara 10 bin hediye kitap

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), koronavirüs sürecinde büyük bir özveriyle çalışan kargo ve kurye çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) ve Vakfın yayınevi Redhouse Kidz, tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiği koronavirüs sürecinde yağmur, sıcak, gece, gündüz demeden aralıksız çalışarak bizlere ihtiyaçlarımızı ulaştıran kargo ve kurye çalışanlarının çocuklarına 10 bin kitap armağan etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejleri, SEV İlköğretim Kurumları ve Redhouse Kidz’in bağlı olduğu SEV, koronavirüs sürecinin kahramanlarından sağlık çalışanları ile çocuklarına 23 Nisan’da 10 bin kitap armağan etmesinin ardından bu kez de kargo ve kurye çalışanları için bir proje hayata geçirdi. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının evlerine kapandığı koronavirüs sürecinde, kendilerini riske atarak büyük bir özveriyle çalışmaya devam eden, bizlere ihtiyaçlarımızı ulaştıran kargo ve kurye çalışanları ile büyük bir sabırla onların yollarını gözleyen çocuklarına teşekkür etmek ve yaz tatilinde birlikte kitap okumaları amacıyla 10 bin kitap armağan etti.

KAHRAMANLARA TESLİM EDİLDİ

Projeye, Türkiye'de faaliyet gösteren kargo, kurye ve posta firmalarının bağlı olduğu Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) de destek oldu. SEV’e bağlı Redhouse Kidz tarafından basılan, Özge Bahar Sunar’ın yazdığı, Ceyhun Şen’in resimlediği Kirpi ve Sergi kitabı, KARİD tarafından üyelerinin çalışanlarına dağıtıldı.

“Kitaplar başka dünyaları eve sığdırır” diyen Redhouse Kidz’in Kirpi ve Sergi kitabı, karşılaştığı engeller karşısında asla pes etmeyen bir kirpinin öyküsünü anlatıyor. Kirpi ve Sergi kitabını, salgın döneminin kahramanları kurye ve kargo çalışanları ile çocukları yaz tatili akşamlarında keyifle okuyorlar.