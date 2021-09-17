Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı: 6 yılda 200 gence ulaştı

Esas Holding’in 5 ana iş kolundan biri olarak sosyal yatırımlar yapmak amacıyla kurulan Esas Sosyal, eğitimli genç işsizliği sorununa ışık tutuyor. Gençlik ve istihdamı odağına alan Esas Sosyal, işverenler tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun genç istihdamının artırılması için çözüm modeli oluşturmak ve gençlere okuldan işe geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sunmak amacıyla, 2016 yılında “Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat” Programını başlattı.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı bugüne kadar 150 gence, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında (STK) istihdam sağladı. 2021 yılında 50 gence daha ilk fırsatını sunan programın yeni dönem katılımcıları Eylül’ün ilk haftası işbaşı yaptı.

6 yıl boyunca Türkiye genelindeki 46 farklı devlet üniversitesinden katılımcı kabul eden Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, özellikle Anadolu’dan büyük ilgi görüyor. 21 farklı ilden seçilen 2021 katılımcılarının % 70’i kadınlardan oluşuyor ve %85’i gönüllülük konusunda aktif çalışmalar yürütüyor. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerden mezun olan katılımcıların büyük çoğunluğu hem staj yapmış, hem de üniversite kulüplerinde görev yapmış gençler arasından seçiliyor.

2021 katılımcılarıyla birlikte toplam 200 gencin hayatına dokunarak, öz güvenli, kendinden emin, üretken genç nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Program, kurumsal destekçileri ile birlikte kolektif sosyal fayda yaratıyor. Program katılımcılarının maaşları Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın misyonunu paylaşarak gençlere destek olmak isteyen kurumlar tarafından karşılanıyor. 2020 yılında 21 kurumdan oluşan ve sayısı her geçen yıl artan kurumsal destekçiler, gençlere fırsat eşitliği sağlama yolunda el ele vererek, birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne seriyor.

Program kapsamında gençlere STK’ların kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme gibi birimlerinde 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı iş deneyimi fırsatı sunuluyor. Gençleri istihdama katmanın yanında sivil toplum kuruluşlarına da nitelikli ve genç iş gücü sağlayan Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat mezunları, işverenler tarafından da tercih ediliyor. Bu da istihdam rakamlarına yansıyor, öyle ki önceki dönemlerde katılımcıların program bitmeden iş teklifi alma oranı % 82 olurken, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise % 100 olarak gerçekleşti.

Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin güçlendirilmesine inanan Esas Sosyal, İlk Fırsat Akademisi kapsamında katılımcılara 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de sağlıyor. İngilizce eğitiminin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılan gençler, aynı zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk desteği alıyorlar. STK’larda iş deneyimi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler vb. etkinliklerde alanında uzman kişilerin engin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor.

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’ndan mezun olan gençlerin başarı hikâyeleri ile gururlandıklarını belirten Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, "Sevgili babam Şevket Sabancı’nın vizyonu ile başlattığımız Programımıza her yıl binlerce başvuru alıyoruz, bu ilgi bizler için çok kıymetli. Rahmetli babam her zaman başarı için eğitime güvendiğini ve gençlere fırsat vermenin faydasını vurgulardı. Onun izinden giderek gençlere fırsat vermeye devam edeceğiz. Programımızdan mezun olan gençlerle ettiğimiz sohbetler ve aldığımız geri bildirimlerle gelişerek büyümeyi hedefliyoruz. Gençler bizim umudumuz, yarınımız… Gençlere yaptığımız yatırımın, verdiğimiz desteğin hem bugüne hem de geleceğe yön vereceğine inanıyoruz. Pandemi sebebiyle katılımcılarımızla pek fazla yüz yüze gelemesek de duyduğum başarı hikâyeleri beni çok duygulandırıyor, daha iyisini yapmak için yüreklendiriyor. Bu vesileyle programımızın 5. yıl mezunlarına profesyonel hayatlarında başarı dilerken, yeni dönem katılımcılarımıza da “Ailemize hoş geldiniz" dedi.

Esas Sosyal, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programları çevresinde aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2000 kişiyi aşan bir güçlü bir ekosistem geliştirdi. Program mezuniyeti sonrasında da Esas Sosyal, ekosistemine kattığı gençleri yakinen takip ederek profesyonel hayatlarında onlara destek oluyor ve iletişimini sürdürüyor.