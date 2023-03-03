SGK merkezlerinde EYT yoğunluğu

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.

Emeklilik başvuruları e-Devlet'ten yapılabiliyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor. SGK tarafından, emeklilik başvuru sürecine ilişkin aşamaların tek tek anlatıldığı animasyon film hazırlandı. Videoda başvuru sürecine ilişkin aşamalar tek tek anlatıldı.

İstanbul

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'daki bazı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde yoğunluk oluştu. EYT'yle ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçelerdeki SGK binalarına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar Ataşehir, Ümraniye, Pendik, Şişli, Esenyurt ve Fatih Unkapanı SGK binalarında yoğunluğa neden oldu. Emeklilik süreçlerine ilişkin işlemlerini tamamlamak ve "emekli olabilir" belgesi almak için sıraya giren vatandaşlar bina önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı ilçe SGK binaları önlerindeki kuyruk çevre sokaklara kadar uzadı.

Hiç ummuyordum, 47 yaşında emekli oluyorum

Fatih'teki Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi'ne gelen Zeynel Kır, emeklilik için işlemlerini tamamladığını belirterek "Şu anda sigortadan evraklarımızı aldık, iş yerine vereceğiz. Ayın 14'ünde de ilişiğimiz kesiliyor. Allah herkese nasip etsin, güzel bir mutluluk. Hiç ummuyordum, 47 yaşında emekli oluyorum." diye konuştu.

Esenyurt SGK binası önünde bekleyen Yasin Türkyılmaz da emekli olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Emekli aylığımın bir miktarıyla depremzedelere yardım edeceğim. Çünkü canımız yandı. Bundan sonra emekli olup da maaşını alanlara Allah güle güle yemeyi nasip etsin. Devletimiz var olsun, devletimiz yaşasın." ifadesini kullandı.

Ümraniye SGK binası önünde sıraya giren Önder Birkan ise bu kanunu uzun zamandır beklediğini, emeklilik hakkı için başvurusunu yapacağını kaydederek "Şu anda çalışıyor olduğum için 'emekli olabilir' yazısını buradan almam gerekiyor. Onu iş yerime beyan ettikten sonra gerisini e-devlet üzerinden yapacağız inşallah" dedi. Şişli SGK binası önünde bekleyen 48 yaşındaki Orhan Polat da yoğunluktan dolayı e-Devlet'e giremediğini, saat 09.10'dan beri sırada olduğunu ve beklemeye devam edeceğini söyledi.

Ankara

Emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar SGK Ankara İl Müdürlüğü ve diğer SGK merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. SGK Ankara İl Müdürlüğü, saat 06.00'dan itibaren kapılarını açarak başvuruları kabul etmeye başladı. İl Müdürlüğü yetkilileri, saat 10.00 itibarıyla 600'ü aşkın başvuru alındığını bildirdi. Emeklilik başvurusu yapan EYT'li vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için de yüzde 5 destek primi verilecek.

Edirne

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar, sırayla içeri alınırken işlemlerini yapıp evraklarını teslim etti. Düzenlemeden yararlanmak için başvuru yapan Nusret Sevük, AA muhabirine, kanunun yürürlüğe girmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Emeklilik işlemlerini başlattığını belirten Sevük, "Uzun zamandır bekliyorduk. 1997 yılında iş hayatına başladım. Günlerim ve primlerim doldu. Çok şükür emekli oldum." dedi. Tanju Civaner ise 1995 yılında çalışmaya başladığını ve düzenlemeyle emekli olmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Kırklareli

Kırklareli'nde de SGK İl Müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar içeri alınıp, işlemleri yapıldı. Başvuru yapanlardan Tamer Kösten, çok heyecanlı olduğunu, uzun yıllardır bugünün hayalini kurduğunu ve emekli olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Umutla bugünü beklediğini anlatan Turgut Dengiz, "Bu mutluluğun tarifi yok." ifadesini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da mesai saatinin başlamasıyla SGK İl Müdürlüğü önünde kuyruk oluştu. Emeklilik için başvuru yapan Müfit Dik, oldukça heyecanlı olduğunu vurguladı. Sabah koşarak müdürlüğün önüne geldiğini, 7 yıldır bu anı beklediğini anlatan Dik, "Heyecandan kalbim hızlı atıyor. Kapıdan bir an önce içeri girip kağıdımı almayı bekliyorum. Burada herkes hak etti. Herkes benim gibi hak etti. Bunun böyle olacağını bilseydim geceden nöbet tutardım." diye konuştu. SGK il müdürlüklerinin emeklilik işlemleri için personel sayısını artırması ve binalarda fiziki hazırlıklar yapması dolayısıyla akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kahramanmaraş

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde yoğunluk oluştu. Düzenlemeden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Vatanda��ların oluşturduğu kuyruk, havadan görüntülendi. Sırada bekleyenlerden 46 yaşındaki Yahya Yoldaş, AA muhabirine, EYT kararını beklediklerini, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvuru için erken saatlerde SGK binası önüne geldiklerini söyledi.

Bir afet atlattıklarını fakat hayatın devam ettiğini dile getiren Yoldaş, "Bir yerden başlamak lazım. Burada EYT ile başladık. İş yerlerinin çoğu zaten zarar gördü. İş durumu da kısıtlı. Belki insanlarımızın bir nebze olsun EYT'den faydalanarak geçimini daha rahat sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah çok büyük katkısı olacak." ifadesini kullandı. 47 yaşındaki Erol Kahveci ise büyük bir afet yaşadıklarını vurgulayarak "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Kalabalığı görüyorsunuz. Bu bir ilaçtır. Memleketimize hayırlı olsun. Çok kötü bir deprem yaşadık. Devletimiz var, her zaman için yanımızdaydı." dedi.

Bursa

Emeklilik başvurularını yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Görevliler gişelerde daha da artması beklenen yoğunluk nedeniyle binanın bahçe kapısında bekleyenleri sırayla içeriye alıyor. Sıra kendilerine geldiğinde emeklilik başvurusu bölümüne geçenler, dilekçelerini veriyor.

Eskişehir

SGK Eskişehir İl Müdürlüğü önünde EYT'lilerin emeklilik dilekçesi vermek için bekleyenler zaman zaman kuyruk oluşturuyor. Sırayla binaya alınan vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesinin ardından gişelerde işlem sırası bekleyip, emeklilik başvurusunda bulunuyor.

Yüksel Aydoğdu, emeklilik başvurusunda bulunacağı için mutluluk duyduğunu belirterek, "4-5 yıldır emekli olmak için bekliyordum. İnşallah bugün emekli olacağım." dedi. Serpil Uçarer, yaklaşık 6 yıldır emekli olmak için beklediğini aktararak, emekli olduktan sonra çocuklarıyla mutlu bir hayat yaşamayı istediğini anlattı. Fatma Bayraktar ise 6 yıldır beklediği emekliliğe kavuşacağını ifade ederek, "Çok mutluyum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hakkımız olanı aldık. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Balıkesir

Balıkesir'de, emekli olmak için bekleyen EYT'liler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK İl Müdürlüğünde gelerek işlemlerini yaptırıyor. Görevlilerden bilgi alan vatandaşlar, sıra kendilerine geldiğinde dilekçelerini imzalayıp teslim ediyor.

Yalova

SGK Yalova İl Müdürlüğünde de EYT'lilerin emeklilik başvurularından dolayı zaman zaman yoğunluk oluşuyor. İşlemlerini yaptıran Metin Şahan, prim gününü doldurup 7 yıldır emekli olmayı beklediğini aktararak, "EYT konusu gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Devlet yöneticilerimizden Allah razı olsun. Artık sigorta ödemeyeceğiz ve maaş alacağız. Onun için mutluyuz." diye konuştu.

10 yıldır emekli olmayı beklediğini kaydeden Kamile Dedeoğlu ise "Çok şükür, oldu. 4 yıl önce işten çıktım, işsizim. Hala emekli olacağıma inanamıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Sigortalılık başlangıcının 1995 olduğunu ve yıllardır bu anı beklediğini anlatan Levent Öztürk ile Hakkı Karahasan da EYT düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyenler, kent merkezinde bulunan SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu. SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, gazetecilere, depremlerden etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tedbir alarak çalışmalara başladıklarını belirten Uzun, "Depremden dolayı vefat edenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara geçmiş olsun diyorum. Bir an önce inşallah normale döneriz. Biz A ve B planı yapmıştık. Şu anda bir problem yok, kısa sürede bu kalabalığı eritip talepleri karşılarız." dedi.

İzmir

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen çalışanlar için yapılan emeklilik düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerin önlerinde yoğunluk oluştu. Konak Sosyal Güvenlik Merkezi önüne gelen 47 yaşındaki Serpil Çay, kanunu uzun zamandır beklediğini ve çok heyecanlandığını ifade etti.

Daha önce çalıştığı iş yerlerinden sigortalı olduğunu, halen gündelikçi olarak ev temizliği yaptığını belirten Çay, "İlk işim kredi çekmek olacak. 2 çocuğum var evlenecek. Onlara bağlayacağım, emekli olmamış, o para bana hiç gelmemiş gibi. Sigortasız çalışıyorum, bankalar kredi vermiyor haliyle. Hastaneler sıkıntı oluyor. Bir an önce emekli olunca hem çalışmadan her ay cüzi olsa bir para alacağım." diye konuştu. Özel güvenlik görevlisi 51 yaşındaki Ahmet Karaca işe girişinin 1991 olduğunu, 6-7 senedir emekliliği beklediğini belirterek kanunun çıkmasıyla mutlu olduğunu söyledi.

Bağlanacak emekli maaşına göre çalışıp çalışmayacağına karar vereceğini aktaran Karaca, "EYT gündeme geldiğinden bu yana internet ve televizyondaki EYT açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Psikolojik olarak beynimiz de bloke olmuştu. Onun kırıldığını hissediyorum. Kendime göre projelerim var." dedi. Ergin Yurtsever de 8 yıldır emekliliği beklediğini belirtti. Çocukları için emekli olunca da çalışmak istediğini kaydeden Yurtsever, "Buruk bir sevinç. 8 sene önce emekli olmam lazımdı. Hakkım yendi." ifadesini kullandı.

Kayseri

Kayseri'de Talas Bulvarı'ndaki SGK binasına gelen vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Vatandaşlar, sıraya girerek evraklarını görevlilere teslim etti. Başvuruda bulunanlardan Gazi Çınar (49), 7 yıl erken emekli olacağını, artık çalışmayacağını ve çiftçilikle uğraşacağını söyledi. Mehmet Özen ise (50) 24 yıl çalıştığını, emekli olmaya hak kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti. Mehmet Altunbulak da (48) emekliliğinin 7 yıl erkene çekildiğini belirterek, kanunun çıkmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Nevşehir

Nevşehir SGK Müdürlüğü binasında, EYT'li vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Görevlilerden yapılacak işlemler konusunda destek alan vatandaşlar, hazırladıkları dilekçeleri ilgili birimlere teslim etti.

Vatandaşlardan Ali Akarsu, "Hamdolsun emekli olduk. Özellikle deprem nedeniyle yaşanan bu sıkıntılı süreçte bunun gerçekleşeceğini düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine verdiği sözü tuttu ve onca insanı mutlu etti." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar sabah saatlerinde SGK İl Müdürlüğüne gelerek, görevlilerin yardımıyla dilekçelerini doldurup kuruma verdi. Emekliliği hak eden 48 yaşındaki Murat Acar, AA muhabirine, bugün çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi.

Allah'tan herkese emekliliği nasip etmesini dileyen Acar, "Buna şükürler olsun. Bu, devletimizin bizim için yaptığı güzel bir hizmet. Allah devletimize zeval vermesin." dedi. Murat Ova da emeklilik başvurusunu yaptığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Sivas

Sivas'ta SGK İl Müdürlüğü binasında, EYT'li vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu. Başvuru yapan Burhan Çağırıcı, emekli olacağına sevindiğini söyledi. Yasayı çıkaranlara teşekkür eden Erdem Taştan ise mutlu olduklarını belirterek, devletin büyük olduğunu ve halkını ezdirmediğini vurguladı.

SGK İl Müdür Vekili Ali Toraman da düzenlemenin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Biz SGK olarak hazırız. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Sistemimizi kurduk. Vatandaştan tek isteğimiz bize bilgilerini doğru versin." ifadelerini kullandı.