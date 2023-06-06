Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çekilme kararı aldığını ve potansiyel bir alıcıyla görüşme yürüttüğünü açıkladı.

6.06.2023 15:44:280
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Shell, İngiltere, Almanya ve Hollanda'da enerji ticaretinden çıkıyor

Shell'den yapılan açıklamada, şirketin bu yıl itibarıyla enerji ticaretinde ana merkezleri olan İngiltere, Almanya ve Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin stratejik değerlendirme çalışmasını tamamladığı ve bu ülkelerde enerji ticaretinden çıkma kararı aldığı bildirildi.

Satış sürecini başlatan şirketin potansiyel bir alıcıyla görüşmelerinin sürdüğü ve gelecek aylarda anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüketicilerin söz konusu satış sürecinden etkilenmeyeceği belirtildi.

Şirketin İngiltere'de 2 bin çalışanı bulunuyor.

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