Siber güvenlikte personel açığına, online eğitim çözümü

Siber güvenlik sektöründe personel açığını gidermek için harekete geçen CyberHero Academy, siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için online bir eğitim programı başlattı.

Pandemi sürecinin de etkisiyle tüm dünyada artan dijitalleşme hamlesiyle birlikte daha fazla ön plana çıkan siber güvenlik sektöründe personel açığını gidermek için harekete geçen CyberHero Academy, geleceğin meslekleri arasında gösterilen siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için online bir eğitim programı başlattı.

Çocuklarımızın bugün aldığı geleneksel eğitimle geleceğin iş dünyasında yer bulması gittikçe zorlaşıyor. Akademik eğitim kişisel gelişim için gerekli olmaya devam ederken, meslek kazandırmada yetersiz kalıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde en çok talep edilecek mesleklerden hiçbiri bugünkü üniversitelerin müfredatında kapsamlı olarak bulunmuyor. Değişen teknoloji ile birlikte dönüşüm geçiren iş modelleri ve ortaya çıkan yeni meslekler, farklı yetkinliklerin geliştirilmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor.

Siber güvenlikte personel açığı 3,5 milyonu aşacak

Gartner araştırmalarına göre dünyada 2021 yılında 3.5 milyonun üzerinde siber güvenlik uzmanı açığı var ve 150 milyar doları aşan harcamalarla sektör hala genişliyor. Siber güvenlik şirketleri artan talebe karşılık vermekte zorlanıyor. Dünyada siber güvenlik uzmanına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. 2014 yılında 1 milyon olan siber güvenlik uzmanı açığının, 2022 yılında 3,5 milyonun üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Güçlü bir şekilde artan siber güvenlik ihtiyacı bu sektördeki start-up’ların sayısına ve aldıkları yatırımlara da olumlu yansıdığı görülüyor. 2021 yılının ilk yarısında 309 satın alma ve yatırım anlaşmasında güvenlik start-uplarına toplam 9 milyar dolar yatırım yapıldı. ABD’de açılan siber güvenlik pozisyonlarından 3’te 1’i için çalışan bulunamıyor. Ortalama bir pozisyonun yıllık toplam maaşının ortalama 105 bin doların üzerinde olduğu hesaplanıyor.

Türkiye’de bir ilk: Online siber güvenlik yetiştirme programı

Tüm bu gelişmeler ışığında gençlerin geleceğe donanımlı bir şekilde hazırlanmaları ve üniversite öncesinde meslek edinmeleri için harekete geçen CyberHero Academy, geleceğin meslekleri arasında gösterilen siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için online bir eğitim programı başlattı.

CyberHero Academy kurucu ortağı Meral Tutuk, dünyadaki uzman açığını Türkiye açısından fırsata çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik online siber güvenlik uzmanı yetiştirme programının Türkiye’de bir ilk olduğunu kaydetti.

“Programı hazırlarken, Hollanda, İsrail ve ABD’deki benzer eğitimler üzerinde çalışarak Türkiye’ye özgü bir müfredat hazırladık. Eğitimcilerimizin siber güvenlik profesyonellerinden oluşması katılımcılara güncel sorun ve çalışma şartlarının aktarılmasında önemli olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullanan Tutuk, eğitim sonrasında mezunların katılacağı CyberHero mentör ağının global kariyer fırsatlarını yakalamadaki öneminin altını çizdi.

Dünyanın değişik yerlerindeki Türk uzmanlardan mentörlük alacaklar

AB Siber Güvenlik Ajansı’nın araştırmasına göre, siber güvenlik eğitim programlarının yüzde 75’ini sektör profesyonelleri veriyor.

“Eğitimi tamamladıktan sonra mezunumuz ile ilişkimizin devam etmesini arzu ediyor. Bu yüzden dünyanın değişik yerlerinde uzman-yönetici olarak çalışan veya kendi işini kurmuş Türklerden oluşan bir mentör ağı geliştiriyoruz. Mezunlarımız böylece siber güvenlik kariyerlerine nasıl devam edeceklerini mentörleri ile birlikte karar verecekler. Böylece bir ekosistem kurarak, yurtdışında siber güvenlik alanındaki oluşan birikimi Türkiye’deki gençlere aktarmayı hedefliyoruz. Böylece mezunlarımız henüz üniversiteye girmeden global bir iş ağı içerisinde kendilerine yer edinecekler.”

Uygulamaya ağırlık veriyoruz

CyberHero Academy’nin üniversite öncesi öğrencilere yönelik siber güvenlik eğitiminin önemli özelliklerinden birinin uygulama ağırlıklı olduğunu belirten Meral Tutuk, katılımcıların teorik bilgiye ‘boğulmayacağını’ kaydetti. “Eğitimcilerimizi profesyoneller arasından seçmemizin en önemli nedeni katılımcılarımıza balık vermeyi değil nasıl balık tutulacağını öğretmeyi istememiz. Teknoloji ile birlikte oluşacak istihdam krizinden çocuklarımızı kurtarmamızın bir yolu siber güvenlik gibi yeni alanlarda yetişmelerini sağlamak. Krizi fırsata çevirerek çocuklarımızın geleceğini güvene almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.