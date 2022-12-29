Sigorta primi işveren desteği süresi uzatıldı

Söz konusu madde hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı'nın bu maddenin uygulanma süresini 2023 yılı sonuna kadar uzatma yetkisi bulunuyor.

Çalışan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı için işverenlere İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanan destek 2023 yılı sonuna kadar sürecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, işsizlik sigortası kanununun geçici 10. maddesinde yer alan, çalışanların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait bölümü için verilen desteğin 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürmesi kararlaştırıldı. Söz konusu madde hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı'nın bu maddenin uygulanma süresini 2023 yılı sonuna kadar uzatma yetkisi bulunuyor.