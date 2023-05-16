Sil baştan dönemi: Süreci yeniden inşa etmek

Şirketlerin neredeyse en önemli ajandası bu değişim karşısında birçok süreci sil baştan yeniden inşa ederken artık kendilerini ileriye taşımayacak olandan vazgeçmek...

Her şey hızla değişiyor. Sektör ve ürün portföyleri, tedarikçiler, pazarlar, çalışma modelleri, yatırım ve büyüme kriterleri değişimden kaçamıyor...

Capital Mart 2023 sayısından

Şirketlerin neredeyse en önemli ajandası bu değişim karşısında birçok süreci sil baştan yeniden inşa ederken artık kendilerini ileriye taşımayacak olandan vazgeçmek.

Son birkaç yılda Türkiye’nin en büyük grup ve şirketlerinin sıfırdan hayata geçirdikleri yeni uygulamalar da rekabetin yeni yönünü ve şirketlerin gelecek rotasını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

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