Sil baştan dönemi: Süreci yeniden inşa etmek

Şirketlerin neredeyse en önemli ajandası bu değişim karşısında birçok süreci sil baştan yeniden inşa ederken artık kendilerini ileriye taşımayacak olandan vazgeçmek...

16.05.2023 16:31:570
Paylaş Tweet Paylaş
Sil baştan dönemi: Süreci yeniden inşa etmek

Her şey hızla değişiyor. Sektör ve ürün portföyleri, tedarikçiler, pazarlar, çalışma modelleri, yatırım ve büyüme kriterleri değişimden kaçamıyor...

Capital Mart 2023 sayısından

Şirketlerin neredeyse en önemli ajandası bu değişim karşısında birçok süreci sil baştan yeniden inşa ederken artık kendilerini ileriye taşımayacak olandan vazgeçmek.

Son birkaç yılda Türkiye’nin en büyük grup ve şirketlerinin sıfırdan hayata geçirdikleri yeni uygulamalar da rekabetin yeni yönünü ve şirketlerin gelecek rotasını çarpıcı şekilde ortaya koyuyor.

ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul'un yeni vekilleri: Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'ye girenler

İstanbul'un yeni vekilleri: Resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'ye girenler

Seçimde hangi parti kaç milletvekili çıkartıyor?

Seçimde hangi parti kaç milletvekili çıkartıyor?

AB'nin, büyüme ve enflasyon beklentisi yükseldi

AB'nin, büyüme ve enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye'de aileler dört kişiden üçe düştü

Türkiye'de aileler dört kişiden üçe düştü

Merkezi yönetim rakamları açıklandı: Bütçe ne kadar açık verdi?

Merkezi yönetim rakamları açıklandı: Bütçe ne kadar açık verdi?

Emtia piyasasındaki sert düşüşler neyi ortaya koyuyor?

Emtia piyasasındaki sert düşüşler neyi ortaya koyuyor?

Yorum Yaz