Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile ortalık görüşmeleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Kavukcu, “Günümüzde şirket büyütmek için girişim sermayesi ortaklıkları en önemli yollardan biridir. Simit Sarayı’nın ön koşulu her zaman ağırlık hisselerinin ve markanın yerli kalması olmuştur. Bu kapsamda Ziraat Girişim Sermayesi ile yatırım ortaklığına dair görüşmeler yapılmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvuru da Simit Sarayı tarafından yapılmıştır ancak gelinen aşamada bir ortaklık söz konusu olmamıştır” dedi

“500 MİLYON DOLAR BORÇ YOK“

Kavukcu, yazılı açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şirketimizin 500 milyon dolar borcu yoktur. Bütün bankalara olan nakdi ve gayri nakdi borcumuz bu bahsi geçen rakamın üçte biri bile değildir. Kaldı ki; bugün global ölçekteki bütün şirketlerin yatırımdan kaynaklı borçları olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Simit Sarayı; şu anda imzalı franchise adayları ile birlikte 5 yıl içerisinde 1.000 mağazaya ulaşacaktır.”







