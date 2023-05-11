Sinoz'dan 100 milyon TL'lik yatırım

Bu yıl sektörde 15. Yılını kutlayan Sinoz Kozmetik, Türkiye’nin lider kozmetik markalarından biri olmasının yanı sıra 50’nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatla göz dolduruyor.

İki yıl önce piyasaya sürdüğü çok amaçlı bakım yağı No:16’nın üretim kapasitesini arttırmak amacı ile 100 milyon TL ilave yatırımla Sinop OSB’de satın aldığı fabrika ile No:16 üretimini tamamen Sinop’daki yeni fabrikasında üretmeyi planlıyor.

Mayıs itibariyle hazırlıkları başlayan fabrikanın yeni yıl ile birlikte faaliyete geçmesi planlanıyor. Sinop OSB’de bulunan ve 5.000 metrekare kapalı alana sahip olan fabrika tam kapasite çalışmaya geçtiğinde 180 kişiye istihdam sağlayacak.

Yaptığı yatırımlar ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisi için katma değer yaratan marka, 2024 başına kadar 50 Milyon TL başlangıç ile 2 yıl içerisinde toplam 100 Milyon TL yatırım yapacak.