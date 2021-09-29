Sıralama değişti: İşte dünyanın en zengin 3 ismi

Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi değişti. Jeff Bezos’u geride bırakan Elon Musk, sıralamada ilk sırada yer aldı. Elon Musk, Tesla hissesindeki artışla 200 milyar dolar barajını aştı.

Zirvede Elon Musk’ı, Ağustos 2020’de ilk kez 200 milyar dolara ulaşan Amazon kurucusu ve uzay konusundaki rakibi Jeff Bezos ve geçen ay kısa bir süre için bu rakama ulaşan Bernard Arnault takip ediyor.

Musk’ın yükselişinde Tesla hisselerindeki yükseliş trendi etkili oldu. Musk’ın serveti Pazartesi günü 3.8 milyar dolar artarak 203.4 milyar doları gördü. Pazartesi günü Amazon hisselerindeki %0,6’lık düşüş ise Bezos’u geriletti.

Musk, ilk kez kısa bir süreliğine dünyanın en zengin iş insanı olduğu Ocak ayından daha da zengin. Çünkü Musk bu kez 200 milyar dolar barajını geçti.

3. sırada ise Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer aldı. Arnault'un serveti 174 milyar dolar olarak açıklandı.