Şirketler için e-posta, işletmeler neden şirket uzantılı e-posta hesabı açmalıdır?

E-posta adresleri, çevrimiçi kimliğimizin temelini oluşturur ve hem iş hem de kişisel iletişim için kullanılır.

Fakat kişisel ve iş amaçlı iletişim için kullanılan e-posta hesaplarını ayırmanız gerekir. Bu noktada en azından farklı e-posta adreslerine sahip olmanız çok önemlidir. Özellikle iş ile ilgili iletişim ve profesyonel bağlantılar için sadece profesyonel e-posta adresi kullanılmalıdır.

Peki profesyonel email nedir? Şirketler neden e-posta iletişiminde kurumsal e-posta adresi tercih etmelidir?

Profesyonel E-posta Nedir?

Profesyonel bir e-posta adresi, temel olarak iş bağlantılarınız, çalışma arkadaşlarınız, müşterileriniz ve iş ortaklarınızla temas kurmak amacıyla kullandığınız e-posta adresidir. Eğer iş e-postanız, şirketinizin kayıtlı alan adını içeriyorsa, bu bir profesyonel e-posta adresi olarak kabul edilir. Profesyonel e-posta adresleri, alan adınıza dayalı olarak iş iletişimi amacıyla kullanılan e-posta adresleridir. Başka bir ifadeyle, profesyonel bir e-posta, şirketinizin ismini içeren alan adı ile oluşturulan e-posta adresidir.

Şirketler Nasıl E-Posta Adresi Oluşturur?

Profesyonel e-posta adresinizle markanıza, şirketinize veya kuruluşunuza karşı bir güven duygusu yansıtmayı hedeflemelisiniz. İşinizi veya mesleğinizi yansıtan bir alan adı seçtikten sonra, profesyonel bir kullanıcı adı için en popüler tercih, adınız + soyadınızdır. Ayrıca, alan adınız sirketadiniz.com gibi bir domain ise, işletmeniz için Kurumsal E-posta adresini de info@sirketadiniz.com formatında mail adresi alabilirsiniz. Tercih ettiğiniz iş e-posta adresine karar verdikten sonra, kullanılabilirliğini kontrol edebilir ve Uzman Posta gibi popüler bir e-posta servis sağlayıcısı ile profesyonel bir e-posta hesabı oluşturabilirsiniz.

Şirketler İçin Profesyonel Bir Mail Adresi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Profesyonel bir e-posta adresi kullanmak, iş iletişiminde önemli bir rol oynar ve marka imajınıza katkıda bulunur. Bu yüzden şirket e-posta adresinizin alan adınıza dayalı olması oldukça önemlidir. Şirketler için profesyonel bir e-posta adresinin sunduğu bazı temel avantajlar aşağıdaki şekildedir:

1. Marka Bilinci

Şirket e-posta adresi, şirketinizin marka imajını güçlendirir. Bu sayede müşterileriniz iletişim kurarken şirketinizin adını görür ve kiminle iletişim halinde olduklarını hatırlar.

2. Güvenilirlik

Şirketinizin alan adını içeren bir e-posta adresi, işletmenizin profesyonel olduğunu gösterir. Bu, müşterilerinizde güven oluşturmaya olanak tanır ve işletmenizin güvenilir olduğunu kanıtlar.

3. Profesyonel Görünüm

Kişisel e-posta adreslerine kıyasla profesyonel e-posta adresleri daha ciddi görünür.

4. Akılda Kalıcılık

Şirket e-posta adresi, müşterilerinizin e-posta adresinizi daha kolay tanımasını sağlar. Bu, iş iletişimin daha hızlı ve etkili olmasına katkı sağlar.

5. İtibar

Şirket e-posta’sı, genel e-posta sağlayıcılarından daha iyi teslim edilebilirlik sağlar ve daha yüksek itibar sunar. Bu, şirket e-posta’larınızın spam veya istenmeyen e-posta klasörlerine düşmesinin önüne geçer.

6. Özelleştirme Seçenekleri

Şirketinizin alan adını uzantısına sahip olan e-posta adresleri, her departman ve çalışan için özelleştirilebilir. Bu, hem şirket içinde hem de şirket dışında daha verimli ve düzenli bir iletişim sağlar.

7. Üst Düzey Güvenlik

Şirket maili, genellikle daha yüksek veri güvenliği ve gizlilik sunar. Bu üst düzey koruma şirketinizin müşterilerinizin hassas bilgilerinin korunmasına yardımcı olur.

Şirketler için En İyi E-posta Servis Sağlayıcısı Nasıl Seçilir?

Şirketiniz için bir e-posta servis sağlayıcısı seçerken dikkate almanız gereken birçok faktör vardır. Bu faktörlerden en önemlileri aşağıdaki şekildedir:

1. Kolay kurulum

Bir e-posta servis sağlay��cıda aranacak ilk kriter, alan adınızı kurmak için sağlanan adımların basit ve karmaşık olup olmadığıdır.

2. Verimli geçiş

Seçtiğiniz hizmet sağlayıcının, önceki sağlayıcınızdan gelen tüm e-posta’larınızı, kişilerinizi ve diğer verilerinizi verimli bir şekilde taşımanıza izin verdiğinden emin olun. Hiçbir veri kaybını göze almamanız gerektiği için taşıma işlemi ne pahasına olursa olsun tehlikeye atılmamalıdır.

3. Güvenli ve özel

Size veri güvenliği ve gizliliğini garanti eden bir hizmet seçin. Hesabınız için birden fazla kimlik doğrulama katmanı ve mesajlarınız için uçtan uca şifreleme sağlayan bir hizmet arayışına girin.

4. İşletmenizle eşleşen özel alan adı

E-posta alan adınız işletmenizle alakalı olmalıdır, bu nedenle seçtiğiniz e-posta hizmetinin tercih ettiğiniz bir alan adını sağlamanıza ve varsa kullanmanıza izin verdiğinden emin olun.

5. Kullanımı kolay kontrol paneli

Alan adıyla ilgili tüm ayarlarınızın kontrolünü elinize almanıza, kullanıcıları ve grup adreslerini yönetmenize, kısıtlamalar ve spam politikası ayarlamanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanıyan güçlü bir kontrol paneline sahip bir e-posta hizmet sağlayıcı seçin.

6. İşbirliği ve diğer iş araçları

Sağlayıcının dahili ekip işbirliği araçlarına ve takvim, notlar, iletişim yönetimi vb. yerleşik araçlara sahip olmasına özen gösterin.

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