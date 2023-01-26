Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi

Şirketlerin kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına getirilen kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatılarak 2022 yılı sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

26.01.2023 09:41:140
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Şirketlere KKM'de vergi istisnası kapsamı genişletildi

Şirketlerin kur korumalı mevduattan kazançlarındaki kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatıldı. Şirketlerin kur korumalı mevduattan elde ettikleri kazançlar için uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 2022 tarihli bilançolar için de geçerli olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurumların 31 Aralık 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31 Aralık 2023'e kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonu kazançlarından kurumlar vergisi alınmayacak.

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