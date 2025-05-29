Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak (2025)

Borsa İstanbul'da bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında Şişecam da bulunuyor. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., 25 Mart'ta genel kurulda onaylanan temettü kararını KAP'a bildirmişti.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. de bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında bulunuyor.

Şişecam temettü miktarı ve ödeme tarihi şöyle:

Borsa İstanbul'da bu yıl temettü dağıtan şirketler arasında Şişecam da bulunuyor. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., 25 Mart'ta genel kurulda onaylanan temettü kararını KAP'a bildirmişti.

Buna göre Şişecam pay başına brüt 0,6529089 TL, net 0,5549725 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi ise 3 Haziran olacak.