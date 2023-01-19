Soğanın etten daha pahalı olduğu ülke: Et fiyatını da geçti

Dünyanın pek çok yerinde soğan temel bir gıda maddesi, et ise daha çok bir lüks olarak görülürken, Filipinler'de soğan fiyatları tavuk ve sığır etini geçti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre yaklaşık bir aydır soğan Filipinliler için lüks bir ürün haline geldi.

Bu Asya ülkesinde tüm bir tavuk 4 dolara alınabilirken, bir kilo kırmızı ve beyaz soğanın fiyatı bu hafta yaklaşık 11 dolara yükseldi. Filipinler'de günlük asgari ücret ise 9 dolar düzeyinde.

Fiyatlardaki artışla birlikte, yetkililer yasa dışı soğan sevkiyatlarına el koydu. Ocak ayı başında Çin'den gelen 310.000 dolar değerindeki soğan, giysi etiketiyle ülkeye kaçak sokulmaya çalışırken yakalandı.

Sosyal medyada bu durumla alay eden ve hükümeti sorumlu tutan mesajlar paylaşıldı.

Bazı restoranlar menülerden çıkardı

Filipinler'in başkenti Manila'da yaşayan ING bankası kıdemli ekonomisti Nicholas Mapa, bazı restoranların soğan içeren ürünler satmadığını söyledi.

Bazı işletmeler ise soğana alternatif arıyor. Filipinler'in Mutfak Mirasını Koruma Hareketi'nin kurucusu şef Jam Melchor, soğanın "Filipin mutfağında çok önemli bir malzeme" olduğunu ve hemen her yemekte kullanıldığını belirtiyor.

Soğan fiyatları neden bu kadar arttı?

Ekonomist Nicholas Mapa fiyatlardaki artışın en az iki faktörden kaynaklandığını söylüyor.

Tarım Bakanlığı'nın Ağustos ayında açıkladığı tahminler, ülkenin ihtiyaç duyulandan daha az soğan üreteceğini gösteriyordu. Ancak Filipinler'de Ağustos ve Eylül aylarındaki tayfunun etkisiyle hasat beklenenden daha kötü oldu.

Mapa, "Ne yazık ki soğan ithalatı ancak fiyatlar yükseldikten sonra, yani çok geç başladı" dedi.

Ocak ayının ilk haftasında hükümet, fiyatları kontrol altına almak için yaklaşık 22 milyon ton soğan ithalatını onayladı.

Eski Tarım Bakanlığı danışmanı Fermin Adriano gibi bazı uzmanlara göre, hükümet yerli üretimin düşük olduğunu görüp gerekli ithalat siparişini önceden vermeliydi.