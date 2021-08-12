Son 1 haftada koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il

İllere göre koronavirüs tablosunda son durum...

12.08.2021 16:19:000
Paylaş Tweet Paylaş
Son 1 haftada koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve son bir haftada vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 182,21, Ankara’da 184,58, İzmir’de 65,85 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Koca şu mesajları paylaştı:

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun.


İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.



Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Otomotivde dev iş birliği

Otomotivde dev iş birliği

Aramco'nun karı sert yükseldi

Aramco'nun karı sert yükseldi

Opel ağustos kampanyası ve başlangıç fiyatlarını duyurdu

Opel ağustos kampanyası ve başlangıç fiyatlarını duyurdu

Jeff Bezos uzay yolculuğu yaptı: İşte uçuştaki ilkler

Jeff Bezos uzay yolculuğu yaptı: İşte uçuştaki ilkler

Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: İşte maddeler

Turizm Teşvik Kanunu kabul edildi: İşte maddeler

'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi

'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi

Yorum Yaz