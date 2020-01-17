Son 29 yılın en düşük büyümesi

Çin ekonomisinde 2019 yılının tamamı için GSYH büyüme oranı 29 yılın en düşük seviyesinde, yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

17 OCAK, 20200
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Son 29 yılın en düşük büyümesi

Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte neredeyse 30 yılın en yavaş büyümesini kaydetmesinin ardından dördüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdü. Böylece, Çin'de 2019 büyüme yüzde 6,1 olarak gerçekleşti. Çin hükümeti 2019 yılında büyümenin yüzde 6,0-6,5 aralığında olmasını  hedefliyordu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi geçen seneki yüzde 6.6’lık büyüme oranının altında kalsa da hükümetin büyüme hedefi ile paralel artış kaydetti.

Aralık ayında sanayi üretimi geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 6.9 yükseldi. Beklenti yüzde 5.9 yükselmesi yönündeydi. Bu durumda ‘yeni yıl’ etkisinin de olabileceği belirtilirken, Bu sene Çin tatilinin daha erken gerçekleşecek olmasının sanayicileri Aralık ayında üretimi yükseltmeye teşvik etmiş olabileceği belirtiliyor.

İşsizlik oranı yüzde 5,2'ye yükseldi

Sabit sermaye yatırımları 2019’da yüzde 5.4 yükseldi. Yılın son çeyreğinde büyüme hızı imalat harcamalarındaki sıçrama ile arttı. Çin’de Aralık ayında işsizlik ise yüzde 5.1’den yüzde 5.2’ye yükseldi.

Perakende satışlar ise yüzde 7.9’luk beklentilere karşın yüzde 8 büyüdü.








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