Son 8 günde çıkan 174 yangının 14'ü devam ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, 28 Temmuz'dan bu yana çıkan 174 yangının 160'ının kontrol altına alındığını, 14'ünün devam ettiğini açıkladı.

4.08.2021 10:11:000
Paylaş Tweet Paylaş
Son 8 günde çıkan 174 yangının 14'ü devam ediyor

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 6 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınlarla mücadelede 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter kullanılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor" açıklaması yaptı. 


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Yarın her şey farklı olacak

Yarın her şey farklı olacak

Yorum Yaz