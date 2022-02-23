Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

23.02.2022 17:52:000
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

AA’nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’le görüşmesinde dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le telefon görüşmesinde sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, Putin’le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.

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