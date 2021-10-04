Son düzlüğe girildi: Formula1 Rolex Turkish Grand Prix 8 Ekim’de başlıyor

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, heyecanla beklenen bu büyük organizasyonu 100 bin kişinin yerinde canlı olarak izleyeceğini ve özellikle yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla 3 günlük etkinliğin Türkiye’ye 100 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacağını belirtti.

Tüm dünyadan milyonlarca izleyicisi bulunan, 2021 yılı takvimi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışıyla ilgili detayların paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen toplantı, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz sene Intercity tarafından 9 yıllık aradan sonra büyük çabalarla tekrar Türkiye’ye getirilen ve yılın en başarılı yarışı seçilen Turkish Grand Prix 2020 etkinliğinin ardından, Formula 1TM organizasyonu bu sene tekrar Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Intercity’nin tekrar Türkiye’ye getirdiği Formula 1TM Rolex Turkish Grand Prix 2021’in tüm Türkiye’de ve dünyada büyük heyecan ve ilgi yarattığını söyleyen Vural Ak, “Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu yeniden kazandırdığımız için çok mutluyuz. Geçen sene böylesine büyük ve güzel bir organizasyona tüm ülke olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Bu sene de devletimize yük olmadan, ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Intercity İstanbul Park hem izleyicilere hem de pilotlara hız, tutku ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatacak. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. Misafirlerimiz 3 gün boyunca hem Formula 1TM heyecanını hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecek” dedi.

Yarışı 100 bin kişi canlı izleyecek, Türkiye’ye getirisi 100 Milyon dolardan fazla olacak

Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM için 100 bin kişiyi ağırlayacağını söyleyen Vural Ak, “100 bin kişiyi en üst seviye tedbirleri uygulayarak ağırlayacağız. Yarışa özellikle İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmasıyla birlikte yurt dışından çok büyük bir ilgi var. Ülkemizin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize 100 milyon dolardan fazla ekonomik katkı sağlamayı da bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde ve yönetiminde yürüttüğümüz bu dev organizasyonu, ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Organizasyon için bilet satın alanlara çok özel sürprizler hazırladıklarını da söyleyen Vural Ak, “Formula 1TM hafta sonunda diğer bir sürpriz olarak ülkemizin en büyük otomobil sporları etkinliklerinden olan Intercity Cup yarışlarını da aynı hafta sonuna ekledik. Bu kapsamda F1 yarışının yanında, 60 Türk sporcumuzun yarıştığı Intercity Cup yarışları, F1 Fan Zone etkinlikleri, çeşitli şov ve gösteriler, çocuk etkinlikleri ve konserler yer alıyor olacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sizlerin de yakinen takip ettiği, Formula 1TM organizasyonu 8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde, Intercity İstanbul Park’ta yapılacak. Dünya üzerinde 5 kıtadan 200 ülkedeki 250’nin üzerindeki yayıncı kuruluşun yakından takip ettiği F1 yarışlarını 2 milyarın üzerinde insan yakından takip ediyor. 2005 ile 2011 yılları arasında ülkemizde yedi kez düzenlenen bu dev organizasyon, dokuz yıl aradan sonra 2020 yılının Kasım ayında ülkemizde düzenlendi. 2020’deki organizasyonel başarıdan dolayı Intercity İstanbul Park yarış pisti, bu yıl F1 yarışlarının takvimine alındı. Takvimin en keyifli, en eğlenceli yarışlarından biri olduğunu sadece biz söylemiyoruz. Bu yorumu Formula 1TM pilotları başta olmak üzere, camianın kendisinden de duyduğumuzu vurgulamak istiyorum.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bütün spor branşlarında en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladığı konuşmasında;

“Dünyanın en saygın motor sporları organizasyonu olarak yaklaşık 2 milyar insana ulaşan Formula 1TM İstanbul’da 100 milyon dolarlık bir ekonomik etki oluşturacağını öngörebiliriz. İnsanların merakla ve ilgiyle takip ettiği bu spor organizasyonlarını çok önemsiyor ve değerli buluyoruz. Türkiye bütün spor branşlarında en büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip modern bir tesisleşme ve altyapıya sahiptir. Bugüne kadar üstlendiğimiz her organizasyonu da çok başarılı ve örnek teşkil edecek bir ev sahipliği ile gerçekleştirdik. Dünyanın en hızlı 20 pilotunu pistte ve onları izlemek için gün sayan 100 bin sporseveri Intercity İstanbul Park’ta ağırlayacağız. Formula 1TM’de insanlara ulaşarak tanıtımımızı yapacağız” dedi.

Tüm dünyadan 500 milyon kişi yarışları izliyor

* Formula 1 yarışlarına 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.

* Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunuyor

* Organizasyon 500 milyon tekil izleyiciye sahip

* Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor

* 200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanıyor

* Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor

* Intercity İstanbul Park’ta yarışı canlı olarak 100 bin kişi takip edecek.

Rakamlarla Intercity İstanbul Park

* Intercity İstanbul Park, Tuzla ilçesinde 2.215.000 metrekare alana kurulu.

* Pistin mimarı Hermann Tilke, pisti 5.338 km uzunluğunda, 14 – 21.5 metre genişliğinde ve saat yönünün tersine koşulacak şekilde tasarladı.

* Pistteki viraj sayısı sağ 6, sol 8 olmak üzere toplam 14 adet. İnişli – çıkışlı bir yapıya sahip olan pistteki en yüksek boyuna eğim %8.145’tir.

* Intercity İstanbul Park, saat yönünün tersi istikamette işleyen yapısı, 40 metreyi bulan yükseklik farkı ve zorlu pist şekli ile dünyada yarışmacıların en sevdiği ilk 3 pistten biri olarak gösterilmektedir.

* 4 virajın birleşiminden oluşan 8. viraj, şimdiden dünyanın efsane pist virajları arasında kendine yer buluyor.