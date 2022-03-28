Son tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

28.03.2022 10:31:000
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Son tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

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