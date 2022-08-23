Sosyal konut projesinin detayları: TOKİ'ye kimler başvurabilecek?

Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut projesiyle ilgili “İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ’ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak.” dedi.

23.08.2022 12:21:000
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Sosyal konut projesinin detayları: TOKİ'ye kimler başvurabilecek?

Bakan Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak” bilgisini verdi.

Kurum, “30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler” dedi.

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