S&P, küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) 'den yapılan açıklamada, 2022'ye "sağlıklı" bir başlangıç yapılmasının ardından Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel makroekonomik etkilerinin "şimdilik" ılımlı göründüğü belirtildi. Risklerin aşağı yönlü olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çatışmanın ticareti, enerji ve emtia fiyatlarını, güveni ve politika tepkilerini etkileyeceği ifade edildi.

Açıklamada, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminin 0,6 puan azalışla yüzde 3,6'ya düşürüldüğü aktarıldı. ABD'nin bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin 0,7 puan azalışla yüzde 3,2'ye indirildiği belirtilen açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin beklentinin ise 1,1 puan düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.

Çin ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4,9 olarak korunduğu bildirilen S&P'nin açıklamasında, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8,5 oranında daralmasının beklendiği aktarıldı. Enflasyonun bir politika sorunu olarak öne çıktığına işaret edilen açıklamada, yükselen ABD doları oranlarının finansal koşulları sıkılaştıracağı, büyümeyi ılımlaştıracağı ve diğer ekonomileri etkileyeceği ifade edildi. Açıklamada, Avrupa Merkez Bankasının ise parasal sıkılaşmasının çok daha kademeli olacağı kaydedildi.